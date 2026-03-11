Asociación Cucas promueve en congreso el pago completo de pensión a pacientes con cáncer en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de la organización civil Colonias Unidas contra el Cáncer (Cucas) promueven desde el Congreso del Estado, reformas a las leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y del trabajo, para pagar al 100 por ciento la pensión de mujeres con tratamiento contra el cáncer.

Vicky Valdez, una de las promotoras de esta propuesta, señaló que se presentó un posicionamiento por parte de la diputada de Morena, Vicky Espinoza, para reflejar la realidad de miles de mujeres que tienen tratamientos contra el cáncer en Sonora y que solo se les paga el 35 por ciento de la pensión.

Relató que uno de los principales problemas, son los costos elevados del tratamiento contra el cáncer, pues en su caso, ella tuvo que vender su casa para poder costear la medicación que le costó los 900 mil pesos.

Agregó que buscarán impulsar en el congreso las reformas necesarias, para que sea más allá de un posicionamiento y que las personas con cualquier tipo de cáncer puedan tener un mayor ingreso de pensión.

Buscan garantizar pensión del 100% a mujeres trabajadoras diagnosticadas con cáncer.



La diputada @VickyEspinozaHM impulsa una iniciativa para que las pacientes puedan enfrentar su tratamiento sin perder estabilidad económica.



La propuesta busca proteger a mujeres con… pic.twitter.com/vPHHSrRtDs — Telodije_mx (@TelodijeMx) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui