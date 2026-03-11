Avanza autoridades en los cambios de tuberías de bulevar Navarrete en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En recorrido realizado por TRIBUNA en los trabajos de las obras hidráulicas por la zona de la calle Navarrete en Hermosillo, se puede distinguir un avance considerable de alrededor del 50 por ciento en el cambio de tuberías, además de notarse un avance en la pavimentación del área que consiste en la sustitución de carpeta asfáltica por concreto que tendrá una mayor duración.

En las obras actualmente se encuentran tres cuadrillas trabajando, entre ellas la de pavimentación con concreto hidráulico en la zona de Domingo Olivares, en sus dos carriles, y del bulevar Carlos Navarrete en sus seis líneas.

Avanza los cambios en tuberías de bulevar Navarrete

Otra cuadrilla se encuentra trabajando de manera especializada en el cambio de la tubería y una más, en la señalización vial de la intersección, con el trazo de carriles y la colocación de señales. Se estima que los trabajos finalicen durante el segundo semestre de 2026; la obra cuenta con una inversión que supera los 30 millones de pesos.

Avanza los cambios en tuberías de bulevar Navarrete

Fuente: Tribuna del Yaqui