Ayuntamiento de Hermosillo anuncia un calendario de eventos para 2026 que impulsará turismo y economía

Hermosillo, Sonora. - Para este 2026 están programadas numerosas actividades en la agenda de eventos de la ciudad de Hermosillo, que, de acuerdo con la directora de Desarrollo Turístico de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Fernanda Cisneros Rodríguez, contribuirán a la derrama económica y a la ocupación hotelera. A continuación, en TRIBUNA te presentamos todo lo que se sabe hasta ahora.

En cuanto a las funciones, la titular de la dependencia puntualizó que no solo serán de carácter local, sino también regional e internacional. "La verdad es que este año será muy activo, traemos un calendario de eventos para todos los gustos, para todas las edades y para todo tipo de público", especificó Cisneros Rodríguez, quien ingresó a la Secretaría de Turismo del Estado en el año 2000.

Muelle turístico de Bahía de Kino

La funcionaria aprovechó también para destacar la labor de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), especializada en la atracción de congresos, convenciones, ferias y exposiciones. Asimismo, comentó los cambios realizados en uno de los destinos turísticos más visitados por los sonorenses, la zona del muelle de Bahía de Kino, cuyas modificaciones consideró muy acertadas.

Ciudad de Hermosillo

Eventos de este 2026

Entre las actividades programadas para el resto del año se encuentran el Congreso Nacional de Oceanografía y la Reunión Internacional de Ciencias Marinas, la novena Muestra Gastronómica de San Pedro, el Taco Fest en la Víactiva el 29 de marzo, así como uno de los eventos que atrae mayor cantidad de asistentes: las Fiestas del Pitic, que se llevarán a cabo del 21 al 24 de mayo de 2026.

#Sonora | Padres de familia de Ciudad Obregón avalan regular uso de celulares en escuelas uD83DuDCF1https://t.co/RzC1ele7pu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

¿De qué eventos será protagonista Hermosillo?

Campeonato internacional de karate, del 22 al 26 de julio. L’Étape de México, evento ciclista que iniciará su ruta en el Parque Madero y concluirá en el Muelle Turístico de Bahía de Kino, el 18 de octubre. Semana Santa y Semana de Pascua en Bahía de Kino, con el espectáculo de papalotes gigantes, Sky Fest 2026, el 11 y 12 de abril. Tercer Torneo del Pescadorcito, el 29 de abril en Bahía de Kino. 19ª edición del Cruce de Bahía, el 17 de mayo. Dogo Fest en Víactiva, el 6 de septiembre. Perche Fest, el 4 de octubre. Representación del Año Nuevo Seri, el 18 de octubre. Colectivo La Jauría realizará un recorrido, el 24 de octubre. Muestra Gastronómica del Kino Fest, el 25 de octubre en el área de palapas de Bahía de Kino. Torneo de pesca de Curvina, del 13 al 15 de noviembre. Segundo Festival del Café, el 6 de diciembre en el Parque Madero.

Fuente: Tribuna del Yaqui