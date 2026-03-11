Hermosillo, Sonora.- El área de Vialidad de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI) junto con el Ayuntamiento de Hermosillo preparan una obra con el objetivo de mejorar la infraestructura ya existente y facilitar el flujo vehicular desde la calle Rosales hacia el oriente de la ciudad, informó Samuel Chenoweth Acosta, quien es director de Vialidad.

El director de Vialidad de la DGDI ha expresado que actualmente la vuelta izquierda para quienes transitan de norte a sur por la calle Rosales y se dirigen hacia el oriente está en el cruce con la avenida Cultura y la propuesta es disminuirla algunos metros antes, en un puente que originalmente fue diseñado para conectar el bulevar Vildósola, y luego Rosales, con el bulevar Paseo Río Sonora del sur hacia el oriente.

Ayuntamiento de Hermosillo realiza trabajos para mejorar la vialidad en calle Rosales

Chenoweth informó que el mencionado puente está muy poco utilizado y, para aprovecharlo mejor, se colocará la vuelta izquierda en dicho punto, donde se colocará un semáforo, para quienes se desplacen del norte hacia el oriente, con dirección a la plaza comercial Galerías.

"La vuelta izquierda que se nos satura en las horas pico, especialmente los fines de semana, del norte hacia el oriente por la Cultura, va a aumentar su capacidad en un 50 por ciento adicional en el tiempo; esas filas que se nos alargan hasta casi cerca del Auditorio ya no se van a presentar", mencionó Chenoweth.

Además, recordó que la obra civil de esta adaptación se encuentra actualmente en curso y la nueva vuelta anticipada iniciará su operación durante el mes de abril de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui