Canacintra Hermosillo realiza con gran éxito Feria del Empleo 2026

Hermosillo, Sonora.- Con la participación de más de 40 empresas y la oferta de más de 300 vacantes, se llevó a cabo en Hermosillo una feria del empleo que busca facilitar el acceso de la ciudadanía a oportunidades laborales y fortalecer la vinculación entre el sector productivo y quienes buscan trabajo.

El presidente de Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de Transformación) Hermosillo, Iván Contreras, señaló que este tipo de eventos permiten acercar el talento humano a las empresas, generando oportunidades para jóvenes, profesionistas y técnicos que buscan integrarse al mercado laboral.

Dentro de las vacantes disponibles también se incluyeron alrededor de diez dirigidas a personas con discapacidad motora, con el objetivo de impulsar la inclusión laboral", dijo.

Indicó que durante la jornada se esperaba la asistencia de más de 800 personas interesadas en participar en los procesos de reclutamiento y entrevistas con las empresas participantes.

En ese evento, también se contó con la participación del secretario del Trabajo en Sonora, David Soto, y de Óscar Gastélum, del municipio.

#Hermosillo | Se realiza en las instalaciones de Canacintra Hermosillo la Expo Empleo 2026 con la participación de más de 40 empresas de la localidad uD83DuDC65 pic.twitter.com/EDRA6X3Vnd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui