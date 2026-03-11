Ciudad Obregón celebrará 250 matrimonios colectivos en 2026, brindando certeza legal a parejas

Ciudad Obregón, Sonora.- Todo está listo para que el próximo 28 de marzo se realice la jornada de matrimonios colectivos en la edición 2026 en el municipio de Cajeme, según Claudia Santacruz Avilés, directora del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de a Familia (DIF Cajeme).

Mencionó que serán poco más de 250 parejas las que estarán formalizando legalmente su unión y dando certeza jurídica a sus hijos, pues en muchos de los casos, son parejas que viven en unión libre desde hace muchos años.

Habrá una mesa con una bella decoración para las fotografías oficiales con las parejas y el pastel, como el año pasado", comentó Santacruz Avilés.

Por su parte, la Oficial Primera del Registro Civil en Cajeme, Carmen Yolanda Rosas Topete, mencionó que todas las parejas saldrán con su acta de matrimonio oficial y sin costo alguno.

En todo el territorio sonorense estarán realizándose las jornadas de matrimonios colectivos, que promueve el gobierno de Sonora a través del DIF y la Dirección General del Registro Civil, las cuales representan un ahorro económico y otros beneficios para las parejas.

Cifra

4,920

Pesos cuesta casarse en horario inhábil por fuera de las oficinas del Registro Civil y en este caso será gratis.

Fuente: Tribuna del Yaqui