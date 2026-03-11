Clima Hermosillo HOY 11 de marzo: ¿A qué hora hará más calor? Esto dice el pronóstico

Hermosillo, Sonora.- Si planeas salir temprano de casa este miércoles 11 de marzo de 2026, conviene revisar cómo estará el clima en Hermosillo, ya que las condiciones del tiempo pueden influir en tus actividades diarias. Desde las primeras horas se esperan cielos despejados y temperaturas frescas, pero conforme avance el día el ambiente cambiará hacia condiciones más cálidas y soleadas, por lo que será importante tomar algunas precauciones, sobre todo al mediodía. ¡Aquí el reporte!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, la jornada estará marcada por cielo mayormente despejado, temperaturas en ascenso y presencia de viento moderado durante varias horas del día. Durante las primeras horas del miércoles, el amanecer en Hermosillo se presentará con cielo completamente despejado y ambiente fresco. Hacia las 06:00 horas el ambiente se mantendrá estable, aunque la temperatura podría descender ligeramente hasta 12°C.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el sol comenzará a elevar la temperatura. Para las 08:00 horas se espera un ambiente soleado y más templado, con alrededor de 15°c y viento moderado del noreste con rachas de entre 11 y 20 kilómetros por hora. Cerca de las 11:00 horas el calor empezará a sentirse con mayor intensidad. La temperatura podría alcanzar 23°C, con una sensación térmica cercana a 25°C, además de un índice UV alto, por lo que se recomienda considerar protección solar si se realizan actividades al aire libre.

El periodo más cálido del día llegará durante la tarde. De acuerdo con los pronósticos, alrededor de las 14:00 horas el termómetro podría marcar 27°C, con cielo totalmente soleado y viento moderado del norte con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora. Más adelante, cerca de las 17:00 horas, se prevé que la temperatura alcance el máximo del día con aproximadamente 28°C, aunque la sensación térmica se mantendría ligeramente por debajo, cerca de 27°C. A esa hora el viento continuará soplando desde el norte con velocidades de entre diez y veintiséis kilómetros por hora.

Aunque el calor no será extremo, la radiación solar podría mantenerse elevada durante parte de la tarde, por lo que se recomienda hidratarse bien y evitar la exposición prolongada al sol.

Durante la noche, las condiciones volverán a ser más frescas en la capital sonorense. Para las 20:00 horas se espera cielo despejado con temperaturas cercanas a 23°C, aunque la sensación térmica podría rondar los 25°C debido a la estabilidad del ambiente. Más tarde, hacia las 23:00 horas, el termómetro podría descender hasta 21°C, nuevamente con cielo despejado y viento moderado proveniente del noreste con velocidades de entre 13 y 27 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui