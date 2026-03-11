EN VIVO: Durazo presenta Programa de Mejoramiento Carretero en Sonora; MINUTO a MINUTO de la rueda de prensa

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Duraz Montaño, ofrece su conferencia de prensa desde Hermosillo este miércoles 11 de marzo. En esta ocasión, el mandatario presentará el Programa de Mejoramiento Carretero para la entidad, así como abordará diferentes temas que se relacionan con el bienestar de los sonorenses. TRIBUNA te presenta el minuto a minuto de lo dicho por el jefe del Ejecutivo sonorense.
Durazo habla de la Reforma Electoral
El hecho de que PT y PVEM no muestren su respaldo a la Reforma Electoral no pone en riesgo la alianza estratégica que tienen con Morena, manifestó el gobernador Alfonso Durazo, quien está a favor de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y considera que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado.
Las estadísticas de seguridad muestran una baja en el delito de alto impacto de los homicidios: Durazo
"La percepción social de inseguridad también debe bajar y no sólo las cifras de homicidios dolosos", señaló el gobernador Alfonso Durazo al hablar de la reducción de un 55 por ciento de los homicidios dolosos en Sonora de septiembre de 2024 a febrero de 2026.
Durazo habla sobre el convenio firmado a favor de La Sauceda
El gobernador informó que su preocupación es que no solo deben terminar la rehabilitación de La Sauceda sino dejar un modelo de gestión que garantice que, sea quien esté al frente del gobierno, La Sauceda no vaya a recaer nuevamente.
Además, invitó al primer aniversario: "Tendremos la inauguración de la trotapista, lanchas acuáticas y canchas deportivas en una segunda etapa de La Sauceda".
Anuncia apoyo de Sheinbaum
Se van a invertir 328.5 mdp para ampliar planteles Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, pasando de 300 alumnos a 600; además, se van a construir cuatro planteles con 105 estudiantes cada uno.
Se invertirán 4 mil mdp para continuar la construcción y modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua
El gobernador afirmó que se invertirán 4 mil millones de pesos para continuar la construcción y modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua.
Además, se invertirán 450 millones de pesos en la modernización del tramo Ímuris-Cananea.
Se van a invertir 450 mdp en la conservación y fortalecimiento de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco
Para Sonoyta-San Luis Río Colorado se invertirán 71 mdp.
Resalta inversión
Durazo informa que las carreteras de Sonora tienen 36 mil kilómetros; del 2021 al 2025 se han invertido 9 mil 363 millones de pesos (mdp) en infraestructura carretera, de los cuales 8 mil 57 mdp son del Gobierno Federal y el resto del estado.
Comienza conferencia de Alfonso Durazo
10 mil 285 millones de pesos se invertirán en el Programa de Mejoramiento Carretero.
