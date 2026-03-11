Hermosillo, Sonora.- La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) Distrito Sonora transforma la solidaridad en una esperanza de vida a 300 personas que serán beneficiadas con la donación altruista de 75 unidades de sangre segura en 11 campañas; el presidente del sector minero sonorense, Roberto Sitten Ayala, resaltó que las once ediciones son un acto de apoyo de un sector comprometido con la comunidad.

Esta actividad, impulsada por la Aimmgm, es realizada semestralmente en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del Estado de Sonora (CETS) y la suma de esfuerzos del Pabellón Minero Infantil, Mujeres WIM Sonora y Minería Siglo XXI, siendo un pilar de responsabilidad social para estas organizaciones. "En el sector minero estamos comprometidos en impulsar acciones que den como resultado el beneficio y el desarrollo comunitario. Una vez más nos unimos en esta campaña altruista en beneficio de la población en general", expresó Sitten Ayala.

Esperanza de vida: Sector minero de Sonora beneficia a 300 personas con donación de unidades de sangre

La secretaria general del comité directivo local de la Aimmgm Distrito Sonora, Elizabeth Araux Sánchez, también forma parte de los donantes altruistas, y afirmó con orgullo que cada unidad de sangre, así como de plaquetas recolectadas, no es una simple donación, ya que representa una nueva oportunidad de vida y salud para cuatro pacientes, brindándoles tranquilidad, no solo a ellos, a la familia completa, siendo un apoyo vital significativo en todo este duro proceso.

Asimismo, sostuvo que donar es repartir esperanza a quienes más lo necesitan, regalando un respiro de alivio con la buena noticia. Por otra parte, el director general del CETS, Edgar Velásquez Vega, detalló que los donantes obtienen un carné con vigencia de seis meses, que les garantiza una unidad de sangre para el titular o un familiar directo, con el fin de promover la cultura de donación altruista.

Fuente: Tribuna del Yaqui