Establecen nuevas rutas para la recolección de basura en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Navojoa anunció el nuevo esquema de sectorización en el servicio de recolección de basura para establecer el plan de rutas en la ciudad y comunidades rurales.

Mario Alberto Ramírez Modesto, secretario de Servicios Públicos, publicó que las rutas de recolección de basura se dividieron en tres sectores y dos turnos de trabajo cada uno.

El funcionario municipal precisó que para el sector uno, la ruta será los días lunes y jueves, siendo el turno matutino para las colonias Constitución, Tierra Blanca, San Ignacio, Deportiva y alrededores, mientras que el turno vespertino será para las colonias Reforma, Pradera Dorada, Arcos, Santa María y alrededores.

En cuanto al sector dos, las rutas serán los días martes y viernes, siendo el turno matutino para las colonias Juárez, Deportiva, Laureles y alrededores, mientras que el turno vespertino será para las colonias Brisas del Valles, Misioneros, 16 de junio y alrededores.

Por último, las rutas para el sector tres serán los días miércoles y sábados, siendo el turno matutino para las colonias Tierra y Libertad, Francisco Villa, Jacarandas y alrededores, mientras que el turno vespertino será para el fraccionamiento Aeropuerto, 16 de septiembre, Nueva Generación, Girasoles y alrededores.

Fuente: Tribuna del Yaqui