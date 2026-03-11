Gobierno de Estados Unidos continúa con la ampliación y reforzamiento de su muro fronterizo en Sonora

Estados Unidos.- Teniendo como objetivo evitar el cruce ilegal de migrantes a Estados Unidos a través del estado de Sonora, el gobierno estadounidense continúa con la ampliación y el reforzamiento de su muro fronterizo. La Oficina de la Patrulla Fronteriza (CBP) informó que agregarán medidas disuasorias, además del alambrado, electricidad y equipos de drones que ya están presentes en algunos puntos fronterizos.

"La construcción del muro fronterizo continúa día a día. No pararemos hasta terminar el trabajo. Aquí se muestran algunos avances recientes cerca de la ciudad de Nogales, Arizona. Es solo una de las muchas zonas de la frontera donde estamos instalando un muro y otras medidas disuasorias para mantener a los inmigrantes indocumentados fuera del país", notificó la CBP.

Durante octubre de 2025, el gobierno de Donald Trump autorizó cuatro mil 500 millones de dólares a constructoras para la instalación de muros inteligentes en la frontera con México. Las instalaciones actuales con el muro fronterizo consisten en barras de acero con una altura de 30 metros.

Las acciones clave donde se realizarán son los sectores de San Diego, Yuma, Tucson, El Paso y Valle del Río Grande, en donde abarcará más de 137 kilómetros del nuevo muro. Están en planificación o construcción a un ritmo acelerado.

uD83DuDEA7uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Refuerzan muro fronterizo entre Sonora y Estados Unidos



El gobierno estadounidense continúa reforzando el muro para frenar el cruce de migrantes. La Patrulla Fronteriza informó que sumarán más medidas disuasorias, además de alambrado, electricidad y vigilancia con drones en… pic.twitter.com/seezXEXa5o — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui