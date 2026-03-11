Hermosillo, Sonora.- Con el propósito de crear un espacio de interacción entre quienes ofertan y demandan empleos formales, el Gobierno de Hermosillo lleva a cabo la octava edición de la 'Feria Hermosillo CRECE con Empleo', que se incorporó en esta ocasión a las actividades de la Expo Empleo 2026 que organiza el sector privado a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Con la representación del presidente municipal Antonio Astiazarán, el director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Oscar Gastélum Donnadieu, lideró el arranque formal del encuentro entre los más de mil hombres y mujeres en busca de colocarse en alguna de las plazas laborables disponibles de las 42 empresas que asistirán al evento con su respectivo personal reclutador.

Gobierno de Hermosillo en alianza con Canacintra realiza 'Feria Hermosillo CRECE con Empleo'

"Normalmente, cuando pensamos en desarrollo económico, pensamos en inversiones o en empresas, cuando la mayoría de las veces empieza por algo mucho más sencillo, que es tener un empleo digno, porque cuando tenemos un empleo digno nos puede cambiar la vida como personas, pero también puede cambiar el rumbo de una ciudad", expresó Gastélum Donnadieu.

El director de la AMDE, en compañía de Iván Contreras, presidente de Canacintra Hermosillo, y David Soto Alday, secretario del Trabajo del Gobierno de Sonora, e integrantes del consejo directivo del conglomerado empresarial, mencionó que la ciudadanía de la capital sonorense está convencida de que lo que la fortalece es su misma gente, ya que el desarrollo económico inicia por el talento local.

Por otra parte, Iván Conteras agradeció enormemente a todos los invitados presentes, incluyendo al Estado de Sonora por su compromiso y apoyo en este tipo de eventos. La AMDE ofreció dos capacitaciones a los solicitantes de la feria; el 9 de marzo se desarrolló el tema 'Prepárate para ese empleo' y el martes 10 tuvo lugar el taller 'IA en el trabajo: productividad y empleabilidad' con el fin de fortalecer el perfil profesional de los participantes.

El presidente de Canacintra Hermosillo, Iván Contreras, señaló que este tipo de eventos permiten acercar el talento humano a las empresas, generando oportunidades para jóvenes, profesionistas y técnicos que buscan integrarse al mercado laboral.

"Dentro de las vacantes disponibles también se incluyeron alrededor de diez dirigidas a personas con discapacidad motora, con el objetivo de impulsar la inclusión laboral", dijo.

