Gobierno de Sonora y Cobach implementan modelo de Escuela Agroecológica mediante huerto escolar

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora implementa con gran avance el modelo de Escuela Agroecológica en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel San Ignacio Río Muerto, mediante un huerto escolar que involucra a los estudiantes y docentes, el cual lleva un progreso significativo en su transformación en resultado de las prácticas sostenibles realizadas por la comunidad escolar.

Asimismo, se han llevado a cabo acciones para la restauración de la biodiversidad, como parte de una iniciativa internacional que es impulsada por la Comisión para la Cooperación Ambiental y, gracias a esto, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, director general de Cobach Sonora, informó que el plantel fue elegido para integrarse dentro de la iniciativa 'Escuelas para la Vida Agroecológica', siendo un gran logro, ya que concursaron contra más de 300 proyectos presentados por escuelas de Canadá, Estados Unidos y México, quedando entre los 14 seleccionados.

Gobierno de Sonora implementa modelo de Escuela Agroecológica mediante huerto escolar: Cobach

Se deberán llevar a cabo actividades como la creación de huertos integrales, capacitación en monitoreo biológico de insectos, aves y murciélagos, instalación de refugios para polinizadores y la promoción de buenas prácticas agrícolas orientadas al cuidado del entorno; asimismo, se cuenta con la participación de 20 alumnos, teniendo como objetivo el ampliarlo a estudiantes de la capacitación de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, con el fin de promover la conciencia ecológica, la producción de alimentos orgánicos, así como técnicas de siembra y riego.

El Gobierno de Sonora promueve la capacitación y participación activa de los jóvenes en el cuidado del medio ambiente como parte de su formación, impulsando este tipo de estrategias que permiten asumir un papel protagónico en la construcción del futuro sostenible de nuestra entidad. Por tercer año, Cobach plantel San Ignacio Río Muerto, en coordinación con la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui A.C., forma parte de este proyecto en el que se ha logrado sembrar y cosechar distintas verduras, frutas y semillas; aquí algunas:

Calabaza

Chile serrano y verde

Betabel

Zanahoria

Tomate

Cebolla

Cambray

Maíz criollo y rojo

Ajonjolí

Rábanos

Repollo

Coliflor

Lechuga

Okra

