Gobierno de Sonora realiza convenio con ISAP impulsando la profesionalización del personal docente: UES

Hermosillo, Sonora.- La Universidad Estatal de Sonora (UES) estableció un convenio con el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP) con el objetivo de ampliar la capacitación y profesionalización de su personal docente y administrativo; esto como parte de las acciones del Gobierno de Sonora para fortalecer la educación superior, ya que este acuerdo permite fortalecer las competencias de la comunidad escolar.

Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, presidente del Consejo Directivo del ISAP, y la rectora de la UES, Martha Patricia Patiño Fierro, fueron los encargados de firmar este convenio que tiene como finalidad beneficiar a las y los estudiantes con el refuerzo de conocimiento que se les brindará al personal universitario; además, cada líder reforzó su responsabilidad con el bienestar de la sociedad sonorense.

Patiño Fierro, durante su intervención, destacó el compromiso que tiene como rectora en aportar lo necesario para fortalecer la capacitación y el desarrollo del capital humano, afirmando que este tipo de estrategias son un elemento clave para alcanzar los objetivos institucionales. Asimismo, destacó la importancia de que el personal sea profesionalizado y tenga una buena preparación que refleje excelencia, pertenencia y eficacia.

El personal de la UES, al firmar este convenio, gozará de programas de posgrado de ISAP con excelentes descuentos en inscripción y colegiaturas, contribuyendo al fortalecimiento institucional de la universidad, así como a ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional. Así como también va de la mano con la transformación educativa que impulsa el gobernador Alfonso Durazo para generar mayores oportunidades de desarrollo a los sonorenses, ya que la institución educativa reafirma su compromiso con la mejora continua.

