Ciudad Obregón, Sonora.- Israel Rayo, encargado del programa 'Universidad Saludable' del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), comentó que desde el año 2017 se realizan ese tipo de campañas en la institución, promoviendo la importancia de la donación para salvar vidas.

"Es importante darle difusión no solamente dentro de la universidad, sino también a la comunidad en general de Ciudad Obregón, pues se batalla mucho por el suministro para los bancos de sangre; lo ideal es que se haga como una cultura de donación altruista, sin ver a quién le va a tocar", comentó el encargado del programa.

Recordó que en 2025, en esta misma campaña, se registró la donación de 27 personas, que son las que resultaron aptas para donar, luego de las pruebas y cuestionario previo.

La actividad se realizó en coordinación entre el área de formación integral del alumno de Itson y el banco de sangre del Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón.

Por su parte, la química Aracely Cañas, encargada del mencionado banco de sangre, destacó la importancia de que las y los jóvenes se conviertan en donantes, ya que las cifras han bajado bastante desde la pandemia.

Cifra

8

Ediciones de esta campaña se han realizado dentro del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

Itson impulsa donación de sangre para fomentar cultura altruista y salvar vidas en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui