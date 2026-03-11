Jornadas por la Paz en Pueblo Yaqui acercan salud, apoyos y servicios a la comunidad

Ciudad Obregón, Sonora.- La comisaría de Pueblo Yaqui fue sede de las 'Jornadas por la Paz', programa que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la estrategia nacional de combate a las causas que generan inseguridad y violencia en el país.

El titular de la Secretaría del Bienestar de Cajeme, Alejandro Ibarra, explicó que durante esta la edición número 28, se ofrecieron más de 92 servicios prestados por dependencias de los diferentes niveles de gobierno municipal, estatal y federal.

Agregó que aproximadamente 40 de estos servicios están relacionados con el tema de la salud y el objetivo es acercar la atención médica a los habitantes de las comunidades y pueblos más alejados de la cabecera municipal.

Todos estos servicios de los tres niveles de gobierno están aquí a su disposición, sin costo alguno, y nos da muchísimo gusto, porque también dentro de todos estos servicios que traemos aquí a esta feria de paz en Pueblo Yaqui también es de salud; hay muchos módulos de salud", agregó el funcionario municipal.

Ibarra agregó que durante estas jornadas, se benefició a mil 200 familias con igual número de despensas, a fin de contribuir con la alimentación de los sectores social y económicamente más vulnerables.

El funcionario destacó que, mediante el programa de Atención a las Causas y las Jornadas de la Paz, se busca construir sociedades más pacíficas y seguras, a través de la participación ciudadana, la promoción de valores y la implementación de estrategias de prevención y reconstrucción del tejido social, por lo que hizo un llamado a las madres y padres de familia para que no descuiden la educación de sus hijas e hijos y procuren que su desarrollo se dé en entornos sanos, libres de adicciones y violencia.

El Gobierno Municipal, Estatal y Federal, a través de todas sus dependencias, de forma gratuita, así como promover la reconstrucción del tejido social, impulsar la convivencia pacífica y la prevención social del delito.

Cifra

3

Mil atenciones de diferentes dependencias se brindaron durante la 'Jornada de la Paz' en Pueblo Yaqui

Fuente: Tribuna del Yaqui