Molestia entre automovilistas cajemenses por nuevas boyas reductoras en el eje vial Tabasco

Ciudad Obregón, Sonora.- Algunos automovilistas que circulan diariamente por el eje vial Tabasco, a unos metros de llegar al cruce con la calle Tetabiate, han mostrado cierta molestia por la instalación de unas boyas reductoras de velocidad.

Trascendió que, por solicitud de vecinos del sector, las autoridades municipales instalaron dichos reductores de velocidad; sin embargo, no a todos los usuarios les pareció una decisión acertada.

Para algunos, resulta poco comprensible que también en ambas direcciones de la calle Tetabiate se hayan colocado esas boyas, pues ahí mismo existen ya semáforos preventivos y señalamientos de alto.

No le veo caso a que se pongan esos topes; en todo caso, que se hubieran puesto semáforos completos, porque el alto es para los que van por la Tetabiate, no para los que ya van por la Tabasco", opinó uno de los automovilistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui