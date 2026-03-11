Padres de familia de Ciudad Obregón difieren sobre aplicación de 'Mochila Sana'

Ciudad Obregón, Sonora.- El proyecto 'Mochila Sana' forma parte del plan de atención a las causas que coordina el Gobierno Federal con el objetivo de promover la seguridad y paz desde las aulas de los planteles escolares.

Sin embargo, ante las publicaciones que se han derivado de ese programa preventivo, han surgido algunas dudas y reacciones de madres y padres de familia. TRIBUNA salió a levantar las impresiones respecto al tema en algunas escuelas de nivel primaria y secundaria.

Opiniones de los padres y madres de familia

"A mí no me parece bien que policías anden esculcando las mochilas de mi niña; yo creo que más bien eso es trabajo de nosotros como padres, revisar y saber lo que traen ellos, no solo en la escuela, sino en la casa y en cualquier lugar. Es más de hablar con ellos y que nos tengan confianza", señaló María del Rosario Cota, madre de familia.

"Pues supe que iban a estar revisando las mochilas y está bien; al final de cuentas, todo se trata de que no tengan nada malo porque alguien podría traer armas o algo que les pueda provocar daño. Lo que uno menos quiere es que les pase algo a nuestros hijos", opinó por su parte Berenice Soto, madre de estudiantes de nivel básico.

"Mientras sea para bien de los plebes, yo estoy de acuerdo en que se haga la operación mochila, porque ahorita los tiempos son muy diferentes y ya no se tiene mucho control sobre ellos; se ve cada cosa en las noticias y los últimos en darnos cuenta de lo que andan haciendo somos los papás", argumentó al ser entrevistado el padre de familia Elías Castro.

¿Qué es 'Ley Mochila' o 'Mochila Sana'?

La llamada 'Ley Mochila' o protocolo 'Mochila Sana' es una medida preventiva que se realiza en escuelas prácticamente en todo el país, que consiste en revisar las pertenencias de las y los estudiantes, con el fin de evitar que introduzcan objetos peligrosos y prohibidos a los planteles escolares.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, aclaró que se han cuidado todos los detalles para la aplicación de ese programa.

El protocolo se moderniza como lo marcaron los lineamientos de derechos humanos, con un marco jurídico que dé certidumbre y respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que involucra a padres de familia; es un proceso preventivo y no de criminalización de los jóvenes", dijo Gámez Gamboa.

Cifra

4

Niveles de educación están sujetos a la realización de esa medida: preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Fuente: Tribuna del Yaqui