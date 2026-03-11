Pronóstico del CLIMA Sonora HOY: Alertan mañanas frías y CALOR intenso por la tarde

Hermosillo, Sonora.- Si planeas salir temprano, trabajar al aire libre o viajar por carretera, conviene revisar primero el pronóstico del clima en Sonora. Para hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, se advierten contrastes importantes entre la mañana y la tarde, con temperaturas que pasarán de ambiente frío en algunas regiones a calor intenso durante el día, además de rachas de viento que podrían sentirse con fuerza en varias zonas.

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal meteorológico Meteored.mx, para este miércoles se espera cielo parcialmente nublado en gran parte del estado y sin pronóstico de lluvia, aunque las condiciones térmicas variarán considerablemente a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas del día se prevé ambiente frío a fresco en la mayor parte de Sonora, mientras que en zonas serranas el frío podría sentirse con mayor intensidad.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

En ciudades del norte y centro del estado, como San Luis Río Colorado, Heroica Nogales y Agua Prieta, las temperaturas mínimas rondarán entre los 5 y 11°C, por lo que el inicio de la jornada será fresco. En otras localidades del noroeste y costa, como Puerto Peñasco y Caborca, el amanecer será ligeramente más templado, con temperaturas cercanas a los 11 a 13°C. Mientras tanto, en la zona centro, ciudades como Hermosillo iniciarán el día con alrededor de 12°C, lo que mantendrá un ambiente fresco durante las primeras horas de la mañana.

Conforme avance el día, el pronóstico indica que las temperaturas aumentarán de forma considerable, generando ambiente muy caluroso en varias regiones de Sonora. Para la tarde se esperan valores cercanos o superiores a los 29°C en ciudades como Hermosillo y Heroica Guaymas, mientras que en el sur del estado, localidades como Ciudad Obregón y Huatabampo podrían alcanzar hasta 31°C.

En el norte del estado, el calor también se hará presente. Por ejemplo, en San Luis Río Colorado se prevé una temperatura máxima cercana a los 28°C, mientras que en zonas como Caborca y Magdalena de Kino el termómetro podría rondar entre los 27 y 29°C. Estas condiciones generarán un marcado contraste térmico entre la mañana y la tarde, típico de la temporada en la región.

Además del aumento de temperatura, el pronóstico meteorológico señala que durante el día se registrarán vientos provenientes del oeste y noroeste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

Por la noche, el ambiente comenzará a refrescar nuevamente. En ciudades como Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón las temperaturas descenderán a valores cercanos entre los 12 y 14°C, mientras que en el norte del estado volverán a registrarse condiciones frescas.

Fuente: Tribuna del Yaqui