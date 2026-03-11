Puerto de Yavaros cancela las navegaciones por mal clima en el sur de Sonora

Huatabampo, Sonora.- La capitanía del Puerto de Yavaros anunció el cierre de la navegación para embarcaciones menores de 500 UAB durante el mediodía de este miércoles 11 de marzo y hasta nuevo aviso.

Mario Guadalupe Peraza Jiménez, encargado de las publicaciones náuticas en el Puerto de Yavaros, informó que el cierre se debió a la intensidad de las condiciones meteorológicas, tanto en pronóstico como en vista.

Las autoridades precisaron que actualmente se activó el código de bandera 'Amarilla/Azul', debido a que las condiciones son poco favorables para la navegación de embarcaciones menores; por ello se recomendó a toda la comunidad marítima a estar pendientes de los avisos emitidos por la Capitanía para conocer la fecha exacta de la reapertura de la navegación.

Según los datos de las condiciones meteorológicas, actualmente se presentan rachas de vientos de hasta 18 nudos y un oleaje de dos a cuatro pies de altura, así como una humedad relativa de 46 por ciento, por lo que estas condiciones ponen en riesgo a los pescadores de embarcaciones menores.

La capitanía del Puerto emitió este mensaje a la comunidad marítima del sur de Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui