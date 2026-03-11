Raúl Castelo Montaño afirma que desde 2018 busca ser alcalde de Cajeme

Hermosillo, Sonora.- El diputado local por Cajeme, Raúl Castelo Montaño, reveló ante los integrantes de la Mesa Cancún que desde el 2018 busca contender por la alcaldía de Cajeme, pero que espera los tiempos en que su partido le brinde la oportunidad.

El actual legislador local dijo que ha sido muy respetuoso de los procesos de su partido, así como de las candidaturas que se le han ofrecido, que desde el 2018 han sido para diputaciones locales de su municipio, pero no descarta contender posteriormente por la diputación federal.

En charla con los integrantes de la Mesa Cancún, Héctor Raúl Castelo Montaño señaló que buscará la candidatura en las siguientes elecciones del 2027 por la alcaldía de Cajeme y, de no ser así, se adecuará a cualquiera que le ofrezca Morena.

Sí quiero ser presidente municipal de Cajeme y no desde ahora, sino desde el 2018, y los números siempre me han dado, gracias a Dios, pero existe la disciplina política y también una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que el partido decida, entonces he estado siempre así por eso".

Trabajo legislativo

El diputado local, en plática con los miembros de la Mesa Cancún, compartió parte de su trabajo desarrollado desde el Congreso del Estado, como es la aprobación de iniciativas impulsadas por él, como la de dar mayor impulso a las coordinaciones municipales de protección civil.

También de acompañar las iniciativas enviadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, como el fondo más grande de becas para estudiantes universitarios, con recortes directos al presupuesto del Congreso del Estado, por más de 400 millones de pesos al año.

Dato

4 legislaturas en el Congreso del Estado ha trabajado Héctor Raúl Castelo Montaño como diputado local.

Fuente: Tribuna del Yaqui