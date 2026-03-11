Secretario Salazar Razo aparece tras accidente y se reúne con gobernador Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Tras varias semanas fuera de sus funciones por un accidente automovilístico, Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno de Sonora, reapareció públicamente el día de ayer en un encuentro con el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El funcionario estuvo bajo revisión médica y fuera de funciones tras un percance vial ocurrido el pasado 11 de febrero, cuando la camioneta en la que viajaba con su equipo se volcó en la carretera Hermosillo-Guaymas, en el kilómetro 236 del tramo federal que conecta a Hermosillo con el sur del estado. Personal de Bomberos, Cruz Roja y Guardia Nacional acudió al lugar para atender a los ocupantes y trasladarlos a valoración médica.

El accidente obligó a que permaneciera bajo supervisión médica y en reposo durante varias semanas. Durante la reciente reunión, Durazo Montaño y Salazar Razo conversaron sobre los proyectos pendientes y la reanudación de las labores del funcionario, quien retoma gradualmente sus responsabilidades al frente de la Secretaría de Gobierno.

El secretario Salazar Razo se dirigía hacia el municipio de Cajeme para participar en la Mesa de Seguridad y otros compromisos oficiales cuando se registró el accidente.

#Hermosillo | Recuperado aparece el Secretario de Gobierno Adolfo Salazar (@AdolfoSalazar_), quien sostuvo una reunión mañana era con el Gobernador Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) uD83DuDE4CuD83DuDCF8 pic.twitter.com/K8bAfLcHtA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

