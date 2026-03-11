Sonora se ubica en el top 3 nacional en generación de empleo formal: Durazo

Hermosillo, Sonora.- Sonora se colocó en el tercer lugar nacional con mayor crecimiento de empleo formal durante el acumulado de enero y febrero de 2026, resultado de las estrategias de promoción económica y atracción de inversiones impulsadas por el Gobierno del Estado, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la entidad registró la creación de 22 mil 375 empleos formales en los primeros dos meses del año, posicionándose junto a entidades como Ciudad de México y Nuevo León entre las de mayor crecimiento laboral en el país.

El mandatario estatal detalló que en el mismo periodo Ciudad de México alcanzó 29 mil 244 empleos formales, mientras que Nuevo León sumó 28 mil 450, cifras que colocan a Sonora dentro del grupo de estados con mayor dinamismo en el mercado laboral.

"La generación de empleo formal contribuye a fortalecer la estabilidad laboral de las y los trabajadores, al garantizar acceso a la seguridad social y mejores condiciones laborales", expresó.

En Sonora lideramos la industria manufacturera de la frontera norte con un crecimiento del 4.5%, de acuerdo con los últimos datos del INEGI. Con el impulso del Plan Sonora de Energías Sostenibles, la manufactura avanzada en semiconductores, electromovilidad y aeroespacial repuntó… pic.twitter.com/Sdy6dljGSh — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui