Agua Prieta, Sonora.- El alcalde José Manuel Quijada Lamadrid hizo entrega de apoyos a los 40 jóvenes deportistas que representarán a Agua Prieta en la etapa regional de la Olimpiada Nacional Conade 2026, poniendo en alto a Sonora, que es enriquecido de talento juvenil, destacado por su resiliencia y vitalidad, manifestado como una fuerza transformadora en ámbitos de tecnología avanzada, arte, educación y, como en este caso, el deporte de alto rendimiento.

El alcalde de Agua Prieta felicitó con gran entusiasmo a las y los atletas por el gran esfuerzo que han hecho hasta el día de hoy, además de destacar que la participación de estos jóvenes en la olimpiada es motivo de orgullo no solo para el municipio, sino para la entidad completa; este logro es consecuencia del respaldo que brindan las instituciones para proyectar las capacidades locales hacia el escenario nacional, para posteriormente llevarlo a lo internacional.

Talento Sonorense: Alcalde de Agua Prieta apoya a jóvenes deportistas para Olimpiada CONADE 2026

Abel Cons Calderón, encargado de despacho del Instituto Municipal del Deporte, informó que durante esta etapa regional también se contará con la participación de deportistas de distintos estados con sedes donde se llevarán a cabo las distintas competencias, como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua; las disciplinas en las que competirán los jóvenes son de atletismo, ajedrez, box, taekwondo, karate y voleibol.

Esta olimpiada es considerada como la máxima justa deportiva amateur de México, posicionando a los atletas en la etapa nacional, siempre y cuando logren avanzar en la fase regional. El Gobierno de Agua Prieta reafirmó su compromiso de seguir impulsando a las y los deportistas del municipio, quienes con su ejemplo de esfuerzo y disciplina han puesto en alto el nombre de la ciudad y de Sonora.

Talento Sonorense: Alcalde de Agua Prieta apoya a jóvenes deportistas para Olimpiada CONADE 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui