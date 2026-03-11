Hermosillo, Sonora.- En el marco de 'Creactiva. V Encuentro de Mujeres en las Artes', el presidente municipal de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, anunció la convocatoria 'Creartística. Estímulo a la Creación para Mujeres en las Artes 2026', un fondo municipal destinado a fortalecer la producción artística y apoyar a creadoras locales.

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado de su esposa, Patricia Ruibal Zaragoza, presidenta del Sistema DIF Hermosillo, y explicó que este programa surge como cumplimiento a un compromiso realizado en la edición anterior de Creactiva, con el propósito de respaldar el talento de las mujeres hermosillenses.

'Toño' Astiazarán Anuncia convocatoria 'Creartística' para impulsar a mujeres en las artes

Astiazarán Gutiérrez señaló que el nuevo fondo busca impulsar la capacidad creativa de las artistas y contribuir a su autonomía económica, además de consolidar su permanencia dentro del ámbito cultural de la ciudad.

En la cuarta edición de Creactiva yo hice un compromiso, un compromiso que busca precisamente fortalecer esa capacidad creativa que tienen nuestras mujeres hermosillenses, y hoy me es muy grato anunciarles que ese compromiso el día de hoy se cumple, y se cumple para crear en nuestra ciudad el primer fondo municipal, que se llamará Creartística, y cuya convocatoria sale el día de hoy precisamente para darse a conocer", expresó el presidente municipal.

A través de esta convocatoria se otorgarán ocho estímulos económicos a mujeres artistas, quienes recibirán durante ocho meses un apoyo mensual de ocho mil pesos para el desarrollo de proyectos creativos.

Las propuestas podrán presentarse en distintas disciplinas, entre ellas artes visuales, música, literatura, teatro, cine, danza, arte comunitario y arte interdisciplinario.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 4 de abril de 2026, y las bases pueden consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento de Hermosillo, del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo (IMCA), así como en el portal oficial del instituto.

Por su parte, Marianna González Gastélum, directora general del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), comentó que este encuentro nació de la convicción de que el talento de las mujeres transforma realidades, "este fue un espacio donde las mujeres reconocieron la potencia creativa que habita en cada una de ellas".

'Toño' Astiazarán Anuncia convocatoria 'Creartística' para impulsar a mujeres en las artes

Fuente: Tribuna del Yaqui