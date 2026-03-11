Vivienda para el Bienestar en Navojoa contará con su propia red de agua y drenaje

Navojoa, Sonora.- Ante la incertidumbre por parte de los vecinos del sector oriente de Navojoa sobre una posible crisis de agua en la zona por la construcción de cuatro mil 500 viviendas nuevas, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes anunció la gestión de un proyecto hidrosanitario exclusivo para el nuevo complejo habitacional.

Se trata de la perforación de nuevos pozos, líneas de conducción, así como tanques elevados para su abastecimiento. Pero además también se construirán subcolectores y colectores de drenaje con sus tuberías exclusivas para evitar futuros colapsos en la red existente.

De hecho, ya iniciamos con el proyecto ejecutivo porque estábamos seguros de que se iba a concretar… Cuando se acuerda un desarrollo como este, se tiene que hacer todo el trabajo para proyectos ejecutivos de agua, drenaje y todos los servicios; al igual que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también tiene que hacer su proyecto", afirmó Elías Retes.

El munícipe aseguró que no se tocará el volumen de agua que actualmente se destina para los habitantes del sector oriente de la ciudad, ya que el Programa de Vivienda para el Bienestar tendrá su propia red hidrosanitaria.

No se va a tocar para nada el agua que se le está dando a la ciudadanía ahorita, este es un nuevo proyecto… Como en todos los desarrollos habitacionales, pues hay que hacer un nuevo proyecto de pozos, tinacos y de servicios", puntualizó.

Las autoridades manifestaron que se encuentran trabajando en la rehabilitación de colectores y en la gestión de una planta espejo para el tratamiento de aguas residuales, debido a que próximamente las descargas de agua y drenaje en la ciudad aumentarán considerablemente.

Va a ser más el agua residual que va a llegar a la planta; entre más tubos se arreglen o conecten a la red, más agua va a llegar a su destino, que es la planta tratadora para limpiarla, por lo que sí es bien necesario impulsar ese proyecto", expresó Artidoro Lagarda Yescas, director del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn).

