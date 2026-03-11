Hermosillo, Sonora.- Las playas de la entidad cumplen con los criterios sanitarios para uso recreativo según informes de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), asegurando que la población podrá visitarlas con confianza durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, ya que se encuentran dentro de los parámetros permitidos.

Sergio Morales García, comisionario estatal de Coesprisson, dio a conocer que actualmente 29 puntos de muestreo ubicados en 13 playas de seis municipios costeros, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Huatabampo, se encuentran en monitoreo, de modo que la entidad se mantiene en un programa permanente de vigilancia sanitaria.

¡Ya viene Semana Santa! Coesprisson asegura que las playas de Sonora son aptas para uso recreativo

Coesprission mencionó que estas acciones son en el marco del programa federal de 'Playas Limpias', que consta de muestreos mensuales con el fin de evaluar la calidad del agua del mar. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para aprovechar y cuidar estos espacios: "El resultado más reciente indica que todas las playas se encuentran dentro de los parámetros permitidos, por lo que la población puede acudir con confianza a disfrutar de ellas durante Semana Santa".

También se toman muestreos previos a las vacaciones en temporadas como Semana Santa, verano y otoño-invierno, los mismos que constan de seis muestras por cada punto de monitoreo, lo que representa 174 análisis, que, sumados a los muestreos mensuales, permiten realizar más de 200 estudios de laboratorio, con alrededor de 203 muestras evaluadas en total.

Morales García informó que estos análisis son para la detección de enterococos, que son bacterias que funcionan como indicador sanitario en el agua. También exhortó a los visitantes a contactar a la Coesprisson por medio de sus redes sociales oficiales o a través del número 66 22 12 21 65, ante cualquier irregularidad o posible fuente de contaminación.

