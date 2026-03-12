Puerto Peñasco, Sonora.- En coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se llevó a cabo la séptima campaña de desenmalle de lobos marinos de California (Zalophus californianus) en la Isla San Jorge, Sonora, con el resultado de 13 ejemplares rescatados, entre ellos siete machos y seis hembras, de los cuales cinco son crías y ocho son juveniles; con este logro, hasta el momento se suman 81 mamíferos de esta especie rescatados.

El rescate de crías y juveniles es el grupo más vulnerable al enmalle, y según estudios recientes, este lobo marino ha disminuido aproximadamente un 65 por ciento en los últimos 30 años. Por ello, esta acción forma parte de los esfuerzos dirigidos a atender una de las amenazas más severas para la especie, por lo que la atención oportuna de individuos enmallados es una medida prioritaria para su recuperación.

13 lobos marinos fueron rescatados en la séptima campaña de desenmalle en Isla San Jorge, Sonora

Se utilizaron las redes mariposa para la captura y atención veterinaria, así como también se utilizó el apoyo de una camilla de traslados en algunos casos, logrando movilizar a los ejemplares de manera segura y cuidadosa hacia la estación de trabajo; una máquina portátil de anestesia inhalada permitió minimizar el dolor y el estrés al momento de retirar de forma cuidadosa los materiales incrustados en los lobos marinos. Posteriormente, los animales fueron marcados con aretes verdes y liberados, siendo este un método de fácil identificación y monitoreo en campañas futuras.

Isla San Jorge es considerada la segunda colonia más grande de lobo marino de California, siendo un punto estratégico para poner en marcha estas campañas anuales de desenmalle en las que se involucran especialistas en manejo de fauna silvestre y medicina veterinaria, dando resultados concretos para la protección de biodiversidad marina del Golfo de California, ya que al 95 por ciento de los individuos rescatados se les han removido redes de pesca de lenguado.

Cabet Cultura y Ambiente, el Grupo Lobos del Ejido Rodolfo Campodónico, Pesca Alternativa de Baja California y Sea Shepherd Conservation Society, y las inspectoras federales de pesca de la Autoridad Marítima Nacional de la Secretaría de Marina, colaboraron significativamente en esta campaña realizada del 2 al 8 de marzo de 2026, llevada a cabo bajo protocolos de bioseguridad y manejo responsable de residuos, desde la embarcación Seahorse, de Sea Shepherd Conservation Society.

Fuente. Tribuna del Yaqui