Alcalde Antonio Astiazarán aplaude creación de prototipo de vehículo eléctrico

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, aplaudió y reconoció el talento local, luego de conocer el prototipo del primer vehículo eléctrico multipropósito con marca 100 por ciento mexicana que apuesta por el talento local y la tecnología para transformar la industria automotriz del país.

El munícipe de la capital sonorense, acompañado por Gertie Agraz, directora de Beyond Movilidad Compartida (BMC), realizó un recorrido por el 'show room' instalado en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), donde se desarrolla el prototipo no funcional o 'show car' del vehículo, un modelo diseñado para diversas configuraciones de uso como transporte de pasajeros o de mercancías.

"La innovación brilla en Hermosillo. Hoy conocí en el ITH el prototipo del primer vehículo eléctrico multipropósito de México. Un proyecto en desarrollo de Beyond Movilidad Compartida que busca crear, diseñar, fabricar y comercializar vehículos con marca mexicana. Fue increíble conocer este prototipo, hecho con talento local usando tecnología de impresión 3D, que promete revolucionar el futuro de la industria automotriz del país", expresó Astiazarán.

En el recorrido también estuvieron presentes Miguel Ángel Bravo, COO y socio fundador de BMC; César Rodríguez, supervisor líder del proyecto de BMC; y Rogelio Noriega Vargas, director del ITH.

Durante la presentación, Gertie Agraz explicó que este prototipo representa una etapa inicial del desarrollo del vehículo, cuyo siguiente paso será la construcción de un modelo funcional que se presentará en junio próximo en una exposición internacional en Long Beach, California.

Paralelamente, el equipo ya trabaja en el diseño y planeación de la futura planta de manufactura automotriz, con la meta de iniciar la producción comercial del vehículo en los primeros meses de 2028. El ITH ha sido pieza clave para este proyecto al poner a disposición sus instalaciones del Centro de Investigación e Innovación en Sistemas Energéticos (CIISE).

