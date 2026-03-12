Apoyan instituciones del Gobierno de Sonora con reinserción social de jóvenes en el Itama

Hermosillo, Sonora.- Distintas instituciones gubernamentales contribuyen para impactar en los procesos de reinserción social de las y los jóvenes que cumplen una medida de internamiento en Centros Especializados del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama).

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la población femenil de Itama recibió la visita de personal del Consejo Estatal de Población (Coespo) y de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Karla Ibeth Quijada Romo, directora general del Itama, detalló que personal del Coespo se reunió con las adolescentes y adultas jóvenes para entregar una donación de insumos de higiene menstrual recabados por estudiantes de Negocios y Comercio Internacional de la Universidad de Sonora (Unison). Posteriormente, se les otorgó la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos, con la cual se contribuye a la salud de cada interna.

Por su parte, la CEPC ofreció una capacitación para sensibilizar a las jóvenes sobre la importancia de identificar riesgos y cómo responder ante una situación de emergencia.

De igual forma, los equipos multidisciplinarios que laboran en los centros Itama Hermosillo Uno, Hermosillo Dos y San Luis Río Colorado se capacitaron en primeros auxilios y prevención de accidentes.

El cuidado de la salud de jóvenes ITAMA es un derecho



La población que cumple una medida en internamiento para su reinserción social en los centros Itama, reciben constantemente atención del personal del Centro de Salud “Emiliano Zapata”.#SSPCSonora pic.twitter.com/GN5Kd8EEd4 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui