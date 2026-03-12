San Luis Río Colorado, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la movilidad comercial y la seguridad en la frontera, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio inicio a los trabajos de modernización de la Aduana de San Luis Río Colorado I, obra que contará con una inversión cercana a los 400 millones de pesos y beneficiará a alrededor de 600 mil habitantes de la región.

Durante la colocación de la primera piedra, el mandatario estatal destacó que este proyecto permitirá agilizar el cruce entre México y Estados Unidos, además de reforzar la integración logística con el suroeste del vecino país y mejorar la eficiencia de las operaciones fronterizas mediante el uso de equipo y tecnología.

Arranca Durazo modernización de la aduana de San Luis Río Colorado y entrega Senderos Seguros

Acompañado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Fernando Marín Mollinedo, Durazo Montaño señaló que el inicio de esta obra representa un hecho histórico para la comunidad, al tratarse de una gestión que se impulsó durante más de 25 años.

El venir hoy a poner la primera piedra de la Aduana de San Luis Río Colorado se convierte en un hecho histórico, porque tiene 25 años de gestión y porque la comunidad nunca bajó la guardia", expresó.

El proyecto contempla una reconfiguración integral del puerto fronterizo, con la ampliación de cuatro a ocho carriles de revisión vehicular tipo Coveli (Continuidad Operativa de Vehículos Ligeros), así como la construcción de 22 bahías de inspección y nuevos accesos para distribuir de forma más eficiente el tránsito.

Arranca Durazo modernización de la aduana de San Luis Río Colorado y entrega Senderos Seguros

Además, se prevé la separación de los flujos vehiculares y peatonales, lo que permitirá reducir la saturación del cruce y mejorar la seguridad de los usuarios. Actualmente, por este puerto fronterizo cruzan anualmente más de 2.4 millones de peatones y alrededor de 3.7 millones de vehículos, con tiempos de espera que pueden superar las dos horas para peatones y hasta tres horas y media para automovilistas.

La modernización también contempla la construcción de un edificio que concentrará a diversas dependencias federales que operan en el puerto, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Instituto Nacional de Migración, el DIF, Senasica y la Guardia Nacional, con el fin de mejorar la coordinación y eficiencia en los procesos.

En el marco de su gira de trabajo por San Luis Río Colorado, el gobernador también entregó la primera etapa del programa 'Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura', proyecto impulsado como parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mejorar la seguridad en espacios públicos.

Para esta obra se invirtieron 50 millones de pesos en la intervención de casi 20 kilómetros de vialidades dentro de la ciudad, donde se instalaron luminarias LED, nuevos postes de alumbrado público y mejoras en la infraestructura urbana para brindar mayor iluminación y seguridad a peatones y automovilistas.

Las acciones se realizaron en vialidades como avenida Nuevo León, avenida Revolución, avenida Libertad, calle 47 y el bulevar Luis Donaldo Colosio, e incluyeron la creación de murales artísticos para contribuir al mejoramiento del entorno urbano.

Gracias a la modernización tecnológica y de infraestructura, esta aduana se posiciona entre las más competitivas del norte del país. Este logro garantiza un cruce más seguro y ordenado para miles de usuarios, impulsando directamente la creación de empleos y el bienestar de las… pic.twitter.com/c8aW5DE26F — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui