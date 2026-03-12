Claudia Sheinbaum exhibe a los municipios con más regidores, 6 son de Sonora; acelera Plan B de Reforma Electoral

Ciudad de México.- Como parte de los argumentos que acompañan su Plan B de la Reforma Electoral, presentado tras el rechazo reciente de su iniciativa en la Cámara de Diputados de México, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el alto número de regidores que existen en distintos municipios del país, catalogándolo de innecesario; cabe señalar que seis de las localidades son del estado de Sonora.

"¿Ustedes creen que se necesiten tantos?", cuestionó la mandataria después de señalar durante su conferencia que hay ayuntamientos que cuentan hasta con 28 regidores, lo que para ella representa un gasto bastante elevado e innecesario para las finanzas públicas municipales. Asimismo, en lo expuesto por Sheinbaum, estos municipios sonorenses cuentan con 20 regidores en su Ayuntamiento:

Entre los municipios con más regidores de México, seis son de Sonora: Claudia Sheinbaum

Hermosillo (más de 20 regidores)

Cajeme 20

Guaymas 20

Navojoa 21

Nogales 20

San Luis Río Colorado 20

El 'Plan B: Reducir costos en congresos y municipios' de la presidenta de México tiene como finalidad reducir el número de regidores en los municipios y así liberar recursos públicos con el propósito de destinarlos a infraestructura, servicios y obras prioritarias para el beneficio de la ciudadanía, como el agua potable, drenaje, hospitales, escuelas y obras públicas municipales.

Fuente: Tribuna del Yaqui