Clima Hermosillo HOY 12 de marzo: ¡Precaución! El CALOR subirá hasta los 34°C

Hermosillo, Sonora.- ¿Este jueves 12 de marzo de 2026 tienes planeado realizar actividades al aire libre en la ciudad de Hermosillo? Si la respuesta es afirmativa, conviene revisar antes el pronóstico del clima. Aunque el día se perfila soleado y con cielo despejado en gran parte de la jornada, las temperaturas en la capital de Hermosillo subirán con rapidez conforme avance la mañana. ¡Aquí más detalles para que tomes precauciones!

Así será el clima en Hermosillo HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos compartidos por el portal meteorológico Meteored.mx, la mañana comenzará con cielo despejado y ambiente fresco. Alrededor de las 06:00 horas, el termómetro continuará en 17°C, aunque el viento del noreste aumentará ligeramente con rachas de entre 15 y 28 kilómetros por hora. Conforme avance la mañana, el cielo permanecerá despejado y el sol comenzará a sentirse con mayor intensidad.

Hermosillo tendrá día soleado HOY jueves 12 de marzo. Foto: Conagua

Para las 08:00 horas, la temperatura subirá a 20°C, con vientos del noreste de entre 18 y 34 kilómetros por hora y un índice de radiación ultravioleta bajo. Sin embargo, cerca de las 11:00 horas, el ambiente cambiará notablemente. El pronóstico indica 29 grados de temperatura, sensación térmica cercana a 28 grados y viento moderado del noreste de entre 15 y 36 kilómetros por hora. En este periodo el índice UV alcanzará nivel alto, por lo que se recomienda usar protector solar.

La tarde será la etapa más calurosa de la jornada en Hermosillo. Para las 14:00 horas, el termómetro llegará a 34°C, con sensación térmica cercana a 32°C. Durante este momento del día el cielo se mantendrá completamente soleado y el viento cambiará de dirección, soplando desde el este con velocidades de entre 4 y 21 kilómetros por hora. El índice de radiación ultravioleta continuará en nivel alto, por lo que será importante limitar la exposición prolongada al sol.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de hasta 60 a 80 km/h, en el norte y occidente de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.



uD83EuDD13Más detalles en las imágenes?? pic.twitter.com/ThCtJUrhPn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 12, 2026

Hacia las 17:00 horas, la temperatura seguirá en 34°C, aunque el viento disminuirá y soplará desde el sureste con velocidades de entre cero y 11 kilómetros por hora. A partir de ese momento el índice UV descenderá nuevamente a nivel bajo. Con el atardecer, las condiciones comenzarán a tornarse más agradables. A las 20:00 horas, el pronóstico señala 27°C, con cielo despejado y viento del oeste de entre nueve y 18 kilómetros por hora.

Más tarde, cerca de las 23:00 horas, el ambiente se volverá más fresco. La temperatura descenderá hasta 23 grados, aunque la sensación térmica podría situarse alrededor de 25 grados, con vientos del oeste de entre 2 y 11 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)