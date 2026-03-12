Clima HOY en Sonora JUEVES 12 de marzo: Alertan calor de hasta 35°C y rachas de viento

Hermosillo, Sonora.- Si este jueves 12 de marzo de 2026 planeas salir temprano o realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora, conviene revisar el pronóstico del clima y el tiempo. A lo largo del día predominará el cielo despejado y la ausencia de lluvias, pero también se esperan altas temperaturas durante la tarde y rachas de viento que podrían generar tolvaneras en algunas zonas.

Así será el clima en Sonora HOY jueves 12 de marzo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, durante la mañana se prevé cielo despejado en gran parte del estado, acompañado de ambiente fresco en la mayoría de las regiones y frío en zonas serranas. Las temperaturas mínimas variarán dependiendo de la región. En el norte del estado, Heroica Nogales registrará alrededor de 6°C, mientras que en Agua Prieta se prevé una temperatura cercana a 10°C.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

En la zona serrana, Nacozari de García comenzará el día con aproximadamente 10°C. En la región central, ciudades como Hermosillo iniciarán la jornada con cerca de 16°C, mientras que Villa Pesqueira presentará valores cercanos a 15°C. En la costa, Puerto Peñasco tendrá una temperatura aproximada de 16 grados, mientras que Heroica Guaymascomenzará el día con alrededor de 15°C.

Con el avance del día, el calor se intensificará en buena parte del territorio sonorense. Durante la tarde se espera ambiente caluroso en la entidad, con temperaturas que en varios municipios superarán los 30°C. Las temperaturas máximas más altas se presentarán en diversas zonas del estado. San Luis Río Colorado, Hermosillo y Heroica Caborca podrían alcanzar 35°C. En otras regiones, el termómetro también subirá de forma notable. Sonoyta registrará alrededor de 34°C, mientras que Ciudad Obregón alcanzará cerca de 34°C y Huatabampo se mantendrá alrededor de 33°C.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de hasta 60 a 80 km/h, en el norte y occidente de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.



uD83EuDD13Más detalles en las imágenes?? pic.twitter.com/ThCtJUrhPn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 12, 2026

En la zona costera, Heroica Guaymas tendrá una máxima aproximada de 28°C, mientras que Puerto Peñasco alcanzará cerca de 31°C. Durante este periodo también se esperan vientos de componente oeste con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora en la región, además de rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que podría provocar tolvaneras en algunos puntos del estado.

Por la noche, el ambiente comenzará a refrescar nuevamente en la mayor parte del estado. Aunque el cielo seguirá despejado, las temperaturas descenderán de forma gradual después del atardecer.

Fuente: Tribuna del Yaqui