Cruz Roja Obregón adquiere ambulancia 2026 totalmente equipada con inversión de 1.7 mdp

Ciudad Obregón, Sonora.- Con un monto de un millón 700 mil pesos, la Delegación de Cruz Roja Obregón adquirió una nueva ambulancia totalmente equipada, la cual ya inició a trabajar en los distintos turnos de servicio.

La ambulancia es un vehículo nuevo de modelo 2026, que viene a incrementar el parque vehicular de la benemérita institución a 9 unidades, informó Gerardo Barnetche, presidente del patronato de Cruz Roja Obregón.

La realización de eventos como conferencias y de otro tipo nos ayudó sin duda alguna con la aportación de fondos para adquirirla, además del apoyo de la comunidad y el sector empresarial, mismos que han logrado convertir a esta delegación en una de las mejores del Estado", dijo.

Destacó que por medio de los recursos que se destinan a la institución por medio de los trámites de emplacamiento y del recibo de agua de Oomapasc.

El pasado sábado se dieron 56 servicios de ambulancia en un solo día, para que vean que hay mucha necesidad y afortunadamente tenemos el equipo necesario para atenderla", señaló.

Mientras que, por otra parte, Alejandro Borbón Sandoval, quien funge como jefe de socorros de la delegación Ciudad Obregón, aclaró las especificaciones de la nueva ambulancia.

Está equipada para cualquier tipo de emergencia, cuenta con medicamento, material y personal capacitado para atenderlas; hay aparatos electromédicos como un desfibrilador, monitor para control de signos vitales, equipo de oxigenoterapia y manejo de vía aérea, equipo de soluciones y medicamentos intravenosos, equipos de inmovilización, fracturas, heridas, hemorragias y cualquier otra que se pueda presentar", subrayó.

Señaló que la delegación cuenta con el número suficiente de ambulancias; sin embargo, según las normativas, después de cierto tiempo de uso, se tiene que desechar alguna unidad.

Cifra

50

Servicios de ambulancia se prestan en promedio diariamente en la delegación de Cruz Roja Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui