En sesión aprueban 4.9 millones de pesos extras en el presupuesto para el IEE Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) Sonora aprobó por unanimidad una ampliación presupuestaria por cuatro millones 985 mil 601 pesos, de los recursos devengados del ejercicio fiscal 2025.

La ampliación líquida del presupuesto de egresos por casi cinco millones de pesos es para financiar actividades ordinarias del propio instituto, explicó el secretario técnico, Fernando Chapetti Siordia.

Para efecto de que fuera aprobada por la Junta Local Ejecutiva y posteriormente se sometiera a consideración de este consejo, de lo anterior se advierte que este corresponde a las asignaciones destinadas para cubrir erogaciones devengadas y pendientes de liquidar en el cierre del ejercicio fiscal anterior 2025 y que se generaron por la contratación de bienes y servicios requeridos para las funciones de este organismo electoral", dijo.

La propuesta fue avalada por unanimidad de los integrantes del Consejo General del IEE y se enviará a publicar la solicitud y realizar la gestión correspondiente.

En la sesión virtual se dio lectura a los informes de actividades de las diferentes comisiones para dar a conocer los cumplimientos de los acuerdos del Consejo General, cuenta de peticiones y consultas, diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía electoral, medios de impugnación, medidas cautelares, denuncias y las resoluciones dictadas por los tribunales electorales, correspondientes al periodo de enero a marzo de 2026.

También se avaló el otorgamiento de diversos apoyos de las unidades administrativas, incluyendo las representaciones propietarias y suplentes de partidos políticos y coaliciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui