Guaymas, Sonora.- Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en Mecatrónica, Lizbeth Guadalupe Flores Tirado y Jesús Fernando León Rodríguez, realizaron una estadía de formación profesional en Taiwán acerca del aprendizaje sobre tecnología de punta en semiconductores y electromovilidad, compartiendo su gran experiencia con el alumnado de la Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG), misma institución donde llevan a cabo sus estudios los dos talentos sonorenses.

La exposición de esta relevante experiencia se llevó a cabo a través de una reunión virtual, donde los estudiantes tocaron temas como el proceso de adaptación en otro continente, además de responder todas las dudas de los académicos interesados en participar en este tipo de programas, a quienes Lizbeth y Jesús invitaron a prepararse para gozar este tipo de vivencias, en las que se necesita poner empeño y dedicación, además de señalar la gran oportunidad que es poder conocer una cultura increíble.

Estudiantes de Sonora comparten su experiencia de formación profesional en Taiwán con alumnos de la UTG

David Guillermo Pintor Hernández, rector de la UTG, destacó que durante la estancia en la Southern Taiwan University of Science and Technology, los universitarios se preparan para ser parte del futuro de Sonora y crecer en un entorno internacional gracias a la visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño y, gracias al programa que impulsa su administración a través del Consejo para el Desarrollo Sostenible (Codeso), estos jóvenes forman parte de la segunda generación de alumnos sonorenses en Taiwán.

La UTG reafirma su compromiso de impulsar la internacionalización académica con este tipo de encuentros y así poder brindarles a sus estudiantes oportunidades que fortalezcan su formación profesional, contribuyendo al desarrollo de la entidad, ya que con estas vivencias se adquieren conocimientos al conectar con empresas que son expertas en temas que plantea el Plan Sonora.

