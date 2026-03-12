Exámenes del C3 se complican para los aspirantes a policías municipales en Navojoa; mayoría no los aprueba

Navojoa, Sonora.- La Comisaría de Seguridad Pública en Navojoa enfrenta un nuevo obstáculo: los jóvenes aspirantes a Policía Municipal no están aprobando el examen de Control y Confianza (C3) para poder incorporarse a la corporación.

Se estima que el estado de fuerza del municipio de Navojoa sea de aproximadamente 250 elementos; sin embargo, las autoridades buscan aumentarlo a más de 300 para poder brindar un mejor servicio, por lo que la convocatoria para enlistar a nuevos oficiales aún sigue abierta.

Durante la última sesión de Cabildo, el Ayuntamiento aprobó enviar a 105 elementos policiacos a la ciudad de Hermosillo para certificarse con los exámenes de Control y Confianza; sin embargo, los resultados no han sido los esperados, ya que un gran número de aspirantes no logran aprobar las pruebas.

Ahorita vamos a empezar otro curso de capacitación con 50 elementos más; los estándares del C3 están muy difíciles, los están reprobando muchos elementos de nuevo ingreso; pero ahorita ya vamos a dar de alta a 10 elementos de nuevo ingreso y vamos a seguir trabajando en la convocatoria", indicó Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública.

El jefe de la Policía Municipal detalló que los aspirantes han reprobado por distintos motivos, ya sea durante la evaluación psicométrica, polígrafo o psicológica, lo cual impide que puedan ser inscritos a la corporación.

Son varios temas; el examen del C3 es control y confianza, psicométrico, psicológico… Son muchos exámenes que te hacen y para poder aprobar esos exámenes necesitas ser un policía ya preparado… El C3 está haciendo su trabajo correctamente; ellos escogen a los elementos más capacitados y son los que aprueban", puntualizó.

Sin embargo, lejos de representar un problema, las autoridades municipales aseguraron que ven con buenos ojos que los filtros del C3 sean estrictos, ya que eso les garantizará que los aspirantes serán policías que realmente van a trabajar bien en la vía pública, a beneficio de la ciudadanía.

Fuente: Tribuna del Yaqui