Hermosillo, Sonora.- El Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) es un evento dedicado al bel canto, la música de concierto y otras expresiones musicales y artísticas. Por este motivo, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), hace un llamado a la comunidad artística estatal, nacional e internacional para participar en el 42 FAOT, que se realizará del 22 de enero al 30 de enero de 2027.

Las bases de participación toman en cuenta a artistas mayores de edad, tanto mexicanos como extranjeros con representación legal en el país. Los interesados pueden presentar propuestas en diversas modalidades, como bel canto, música de concierto, teatro para infancias, animación callejera y arte de las comunidades originarias de Sonora.

Gobierno de Sonora inicia convocatoria a artistas para formar parte del FAOT 2027

Para hacer formal su inscripción, los artistas deberán llenar el formulario en línea y entregar la documentación requerida. El proceso de registro estará disponible hasta el día domingo 25 de abril de 2026. Seguido, las propuestas seleccionadas se publicarán durante julio de 2026 en el portal oficial del ISC y en sus redes sociales. Los proyectos deberán cumplir con los requerimientos técnicos y presupuestales establecidos y los que sean seleccionados estarán sujetos a la normativa de los gobiernos estatales y federales.

Se hace una invitación a todos los artistas y promotores culturales a aprovechar esta oportunidad única de formar parte de una de las festividades culturales más importantes de México. Para conocer la convocatoria completa y acceder al enlace de registro, se puede acceder por medio de su página web: isc.sonora.gob.mx y en redes sociales como @iscsonora y @faotsonora .

Fuente: Tribuna del Yaqui