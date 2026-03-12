Instalan UES y Sutues mesa de negociación para revisión salarial y contractual 2026, con respaldo de SEC

Hermosillo, Sonora.- Como un beneficio para la comunidad universitaria y con el respaldo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, autoridades de la Universidad Estatal de Sonora (UES) y el Sindicato Único de Trabajadores de la UES (Sutues) instalaron la mesa de negociación de la revisión salarial y contractual 2026.

Durante el arranque de los trabajos, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, enfatizó que el diálogo siempre será el camino para el fortalecimiento de las instituciones, por lo que acreditó el compromiso del Gobierno de Sonora de generar espacios de apertura para construir acuerdos que beneficien a la comunidad universitaria. Por su parte, la rectora Martha Patricia Patiño Fierro señaló que esta mesa de negociación representa un ejercicio de responsabilidad compartida que fortalecerá la vida académica y administrativa de la UES.

También enfatizó el papel esencial del personal académico, por su aportación en la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación, así como del personal administrativo y de servicios, al ser considerados pilares indispensables para el funcionamiento de la universidad, ya que su compromiso, ética y responsabilidad dan sustento al trabajo institucional.

Durante el evento también se contó con la participación del secretario del Sutues, Edgardo Cota Preciado, e integrantes del comité sindical: el secretario del Trabajo, David Fernando Soto Alday; Ana Luisa Chávez Haro, en representación de la Secretaría de Gobierno; y José Luis López Torres, en representación de la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de dar certeza al proceso y acompañar la construcción de acuerdos en apego a la normativa universitaria y al marco legal.

La rectora recordó que las autoridades participan en este proceso con respeto, apertura y sentido de la realidad, al reconocer las aspiraciones de mejora salarial de los trabajadores como las limitaciones del contexto presupuestal. Además, expresó su confianza en que la revisión salarial y contractual 2026 permitirá seguir adelante mediante el diálogo; finalmente, agradeció el acompañamiento de las dependencias estatales participantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui