Isssteson tiene 29 equipos para atender a pacientes con insuficiencia renal en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) tiene actualmente más de 29 equipos de hemodiálisis instalados en Hermosillo, Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado, además de 10 máquinas portátiles.

En el marco del Día Mundial del Riñón que se conmemoró este 12 de marzo, el Isssteson indicó que con este equipo se busca cubrir las necesidades de salud y hospitalarias de las y los derechohabientes, debido a que la insuficiencia renal es un padecimiento que sucede cuando los riñones dejan de funcionar adecuadamente, por lo cual el paciente tiene que recurrir a un tratamiento de hemodiálisis.

Aunque la diabetes y la hipertensión son las principales causas de insuficiencia renal, esta también se puede presentar por otros motivos, tal como son los casos de Carlos Villalobos y Karla Villanueva, ambos pacientes de la sala de hemodiálisis del Centro Médico 'Dr. Ignacio Chávez'.

A Karla hace varios años se le detectó lupus, una enfermedad autoinmunitaria crónica donde el sistema inmunitario ataca por error células y tejidos sanos; este padecimiento afectó directamente sus riñones y desde hace casi seis años recibe tratamiento de hemodiálisis, donde recientemente requiere de sesiones tres veces a la semana.

Carlos, por su parte, hace aproximadamente cuatro años se dio cuenta de que solo tiene un riñón y, hace poco tiempo, al sentirse mal en su trabajo y después de acudir a atención médica, los estudios clínicos arrojaron altos niveles de urea y creatinina, lo que hizo sospechar de un problema renal.

Tras la confirmación, inició su tratamiento en la sala de hemodiálisis del Hospital Chávez de Isssteson, a donde acude una vez por semana, pero sus actividades y hábitos han cambiado. Ambos destacaron el trato profesional del personal de hemodiálisis en el 'Centro Médico Dr. Ignacio Chávez' y reconocieron la labor de Isssteson en el servicio de atención para pacientes con insuficiencia renal.

