La Cura Fest de Carín León: Horarios y todos los detalles del festival que debes conocer

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest, el festival musical organizado por Carín León, se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo de 2026 en la ExpoGan de Hermosillo, Sonora. Aunque la primera fecha (14 de marzo) ya está agotada, aún quedan boletos disponibles para la segunda fecha (15 de marzo).

Los interesados pueden adquirir sus boletos en línea a través de Superboletos.com o en la página oficial del evento www. Lacurafest.com Aquí te presentamos los horarios y detalles importantes:

Horarios:

Apertura de puertas: 14:30 horas

Inicio de conciertos: 15:00 horas

Sábado 14 de marzo:

Escenario Tecate Light

Carin León – 0:10 AM

Alejandro Sanz – 9:55 PM – 11:05 PM

Grupo Frontera – 8:20 PM – 9:15 PM

Kany García – 6:50 PM – 7:40 PM

Kevin Kaarl – 5:25 PM – 6:15 PM

Midland – 3:55 PM – 4:50 PM

Kevis y Maykyy – 2:45 PM – 3:20 PM

Escenario Rodeo

Palomazo Norteño – 11:05 PM – 0:00 AM

Sorpresa – 9:15 PM – 9:50 PM

Rodeo – 8:20 PM – 9:15 PM

Jumbo – 7:40 PM – 8:20 PM

Rodeo – 6:50 PM – 7:40 PM

Honorables – 6:15 PM – 6:50 PM

Eddy Rey – 5:20 PM – 5:45 PM

Kakalo – 4:30 PM – 5:00 PM

Diego Góngora – 3:35 PM – 4:00 PM

Temporal – 2:45 PM – 3:20 PM

Domingo 15 de marzo:

Escenario Tecate Light

Carin León – 0:10 AM

Alejandro Sanz – 9:55 PM – 11:05 PM

Grupo Frontera – 8:20 PM – 9:15 PM

Kany García – 6:50 PM – 7:40 PM

Kevin Kaarl – 5:25 PM – 6:15 PM

Midland – 3:55 PM – 4:50 PM

Damaris Bojor – 2:45 PM – 3:20 PM

Escenario Rodeo

Grupo La Brissa – 11:05 PM – 0:00 AM

Bobby Pulido – 9:15 PM – 9:50 PM

Rodeo – 8:20 PM – 9:15 PM

La Firma – 7:40 PM – 8:20 PM

Rodeo – 6:50 PM – 7:40 PM

Braulio Mata – 6:15 PM – 6:50 PM

Eddy Rey – 5:20 PM – 5:45 PM

Grupo Liberatto – 4:30 PM – 5:00 PM

Murrieta Sur – 3:35 PM – 4:00 PM

Element – 2:45 PM – 3:20 PM

Cierre del festival: aproximadamente 1:30 horas

Escenarios:

Escenario Tecate Light: Principal con artistas internacionales

Principal con artistas internacionales Escenario Rodeo: Con música regional mexicana y folk

Zonas y Servicios:

Zonas VIP: Boca Chueca 1 y 2, con acceso exclusivo y servicios premium

Boca Chueca 1 y 2, con acceso exclusivo y servicios premium Palcos: Primera Cita y UVV, con vistas privilegiadas

Primera Cita y UVV, con vistas privilegiadas Área de comida : con opciones gastronómicas locales

: con opciones gastronómicas locales Tienda de merch : para coleccionistas

: para coleccionistas Servicios médicos : disponibles en el recinto

: disponibles en el recinto Zona PCD : accesible para personas con discapacidad

: accesible para personas con discapacidad Puntos de interpretación en LSM: para personas sordas o con discapacidad auditiva ¹ ² ³

Recomendaciones:

Llega temprano para evitar aglomeraciones

Lleva identificación oficial y dinero en efectivo

No se permiten alimentos ni bebidas ajenas al evento

No se permite fumar en el recinto

Utiliza plataformas de movilidad o transporte público

#Tendencia | "Esto es el 1% de lo que va a pasar": Así se viven los primeros ensayos de La Cura Fest de Carín León uD83CuDFB6uD83DuDD25uD83EuDD20uD83DuDC47uD83CuDFFB



La nota aquí: https://t.co/QXdvqIkFwP pic.twitter.com/SBKvqgacRs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui