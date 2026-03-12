La Cura Fest de Carín León: Horarios y todos los detalles del festival que debes conocer

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest, el festival musical organizado por Carín León, se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo de 2026 en la ExpoGan de Hermosillo, Sonora. Aunque la primera fecha (14 de marzo) ya está agotada, aún quedan boletos disponibles para la segunda fecha (15 de marzo).
Los interesados pueden adquirir sus boletos en línea a través de Superboletos.com o en la página oficial del evento www. Lacurafest.com Aquí te presentamos los horarios y detalles importantes:
Horarios:
- Apertura de puertas: 14:30 horas
- Inicio de conciertos: 15:00 horas
Sábado 14 de marzo:
Escenario Tecate Light
Carin León – 0:10 AM
Alejandro Sanz – 9:55 PM – 11:05 PM
Grupo Frontera – 8:20 PM – 9:15 PM
Kany García – 6:50 PM – 7:40 PM
Kevin Kaarl – 5:25 PM – 6:15 PM
Midland – 3:55 PM – 4:50 PM
Kevis y Maykyy – 2:45 PM – 3:20 PM
Escenario Rodeo
Palomazo Norteño – 11:05 PM – 0:00 AM
Sorpresa – 9:15 PM – 9:50 PM
Rodeo – 8:20 PM – 9:15 PM
Jumbo – 7:40 PM – 8:20 PM
Rodeo – 6:50 PM – 7:40 PM
Honorables – 6:15 PM – 6:50 PM
Eddy Rey – 5:20 PM – 5:45 PM
Kakalo – 4:30 PM – 5:00 PM
Diego Góngora – 3:35 PM – 4:00 PM
Temporal – 2:45 PM – 3:20 PM
Domingo 15 de marzo:
Escenario Tecate Light
Carin León – 0:10 AM
Alejandro Sanz – 9:55 PM – 11:05 PM
Grupo Frontera – 8:20 PM – 9:15 PM
Kany García – 6:50 PM – 7:40 PM
Kevin Kaarl – 5:25 PM – 6:15 PM
Midland – 3:55 PM – 4:50 PM
Damaris Bojor – 2:45 PM – 3:20 PM
Escenario Rodeo
Grupo La Brissa – 11:05 PM – 0:00 AM
Bobby Pulido – 9:15 PM – 9:50 PM
Rodeo – 8:20 PM – 9:15 PM
La Firma – 7:40 PM – 8:20 PM
Rodeo – 6:50 PM – 7:40 PM
Braulio Mata – 6:15 PM – 6:50 PM
Eddy Rey – 5:20 PM – 5:45 PM
Grupo Liberatto – 4:30 PM – 5:00 PM
Murrieta Sur – 3:35 PM – 4:00 PM
Element – 2:45 PM – 3:20 PM
Cierre del festival: aproximadamente 1:30 horas
Escenarios:
- Escenario Tecate Light: Principal con artistas internacionales
- Escenario Rodeo: Con música regional mexicana y folk
Zonas y Servicios:
- Zonas VIP: Boca Chueca 1 y 2, con acceso exclusivo y servicios premium
- Palcos: Primera Cita y UVV, con vistas privilegiadas
- Área de comida: con opciones gastronómicas locales
- Tienda de merch: para coleccionistas
- Servicios médicos: disponibles en el recinto
- Zona PCD: accesible para personas con discapacidad
- Puntos de interpretación en LSM: para personas sordas o con discapacidad auditiva ¹ ² ³
Recomendaciones:
- Llega temprano para evitar aglomeraciones
- Lleva identificación oficial y dinero en efectivo
- No se permiten alimentos ni bebidas ajenas al evento
- No se permite fumar en el recinto
- Utiliza plataformas de movilidad o transporte público
¡Disfruta de La Cura Fest 2026!
