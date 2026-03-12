Hermosillo, Sonora.- El congreso y las capacitaciones de verano de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (Calea) es un encuentro internacional con el propósito de fortalecer los estándares de calidad, profesionalización y mejora continua en las instituciones encargadas de la seguridad pública, como lo es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, que estará participando en este importante encuentro con el fin de reforzar la protección en la entidad.

Este congreso imparte diversas capacitaciones dirigidas especialmente al personal que labora en áreas estratégicas de seguridad con el objetivo de actualizar conocimientos, fortalecer habilidades profesionales y preparar a las instituciones para enfrentar los nuevos retos en materia de seguridad pública. Asimismo, ofrece una mejora a la prevención del delito, la toma de decisiones y la eficiencia en la atención de emergencias.

La SSPC fortalece la seguridad pública de Sonora con capacitación internacional

La participación de la SSPC Sonora en estos congresos internacionales da como resultado instituciones de seguridad más profesionales, modernas y alineadas con dichos estándares, reforzando el compromiso de la evolución significativa de los servicios y la protección ciudadana con el eje más relevante, que es el análisis del futuro de la seguridad pública.

Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sonora continúa impulsando el desarrollo de su personal, consolidando instituciones más preparadas, modernas, comprometidas con la protección y bienestar de los sonorenses mediante la incorporación de nuevas tecnologías y el uso de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la prevención del delito, así como la eficiencia en la atención de emergencias.

