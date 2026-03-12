Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a información proporcionada por el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) Germán Valenzuela, el próximo 16 de marzo, por disposición oficial, el Módulo de Atención Ciudadana permanecerá cerrado.

Comentó que también el módulo itinerante del órgano electoral suspenderá sus visitas a las diferentes comunidades que se encuentra recorriendo actualmente y agregó que ambas unidades retomarán sus actividades el martes 17.

El funcionario en materia electoral externó que el Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral retomará actividades en un horario de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 08:00 a 15:00 horas, mientras que la Unidad Móvil ofrecerá sus servicios con un horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Cifra

5

Comisaria recorre la unidad móvil para facilitar a los electores tramitar la credencial para votar.

Módulo de Atención Ciudadana y unidad móvil del INE en Ciudad Obregón permanecerán cerrados el 16 de marzo

Fuente: Tribuna del Yaqui