Preregistros del Programa de Vivienda para el Bienestar en Navojoa ya están abiertos

Navojoa, Sonora.- El alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, anunció que las familias interesadas en obtener una casa del Programa Vivienda para el Bienestar ya pueden aplicar su preregistro.

Precisó que las familias pueden preregistrarse en el sitio web de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), donde deberán llenar su formulario, para posteriormente entregar la documentación en un módulo físico, el cual se instalará en los próximos meses.

Cada vez son más las familias navojoenses que se están registrando en Conavi para el Programa Vivienda para el Bienestar que beneficiará a miles de familias… Si tu solicitud cumplió con los criterios de elegibilidad y requisitos, continuarás con el proceso. Los resultados serán publicados en la página oficial www.gob.mx/conavi", puntualizó.

Se indicó que posteriormente, personal de Conavi o de la Secretaría del Bienestar realizará una visita al domicilio del solicitante para confirmar la información que se recibió. Y si el número de solicitudes supera las viviendas disponibles, se realizará una asamblea y sorteo para elegir a los beneficiarios.

