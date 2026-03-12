San Carlos registra un importante crecimiento en vivienda; hay más de 30 proyectos en desarrollo

San Carlos, Guaymas, Sonora.- Lo que representa una considerable derrama económica en la región y la generación de muchos empleos son las nuevas obras de vivienda en San Carlos, que son un importante crecimiento, manifestó el síndico Celestino Sarabia Tautimez.

El funcionario municipal dio a conocer que hoy en día se tiene el registro de 35 desarrollos en curso, de los cuales 30 de estos corresponden a fraccionamientos, lo que va a representar la construcción de un importante número de viviendas.

Dijo que ante la dependencia a su cargo se cuenta con este registro, desarrollos que ya cumplieron con una serie de trámites y permisos ante otras instancias municipales, como Desarrollo Urbano y Ecología, principalmente.

Destacó que aparte hay otros desarrolladores que tienen en proyecto dar inicio a la construcción de otros fraccionamientos, y muchos más particulares que edifican viviendas.

Sarabia Tautimez indicó que entre los 35 desarrollos en curso se encuentran la construcción de dos torres de condominios y hoteles, lo que representa la generación de una importante generación de empleos tanto de Guaymas como de Empalme.

Por su parte, Salvador Sánchez Meléndrez, de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) en Guaymas y Empalme, señaló que en estos momentos San Carlos presenta un momento muy importante en desarrollo inmobiliario, con inversión que genera una gran derrama económica, pues gran parte de los insumos en las obras de construcción se adquieren en el comercio local.

Subrayó que los desarrolladores tienen proyectada una inversión hasta el 2030, por lo que vienen más e importantes proyectos que van a mantener el boom inmobiliario en este destino, y por tanto la generación de empleo.

Cifra

1,800

Millones de pesos se van a invertir en la construcción de dos torres de condominios en San Carlos.

