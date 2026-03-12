¡Síguenos!
¡Sonora triunfa! 25 medallas ganadas en inicio de Olimpiada Regional de Atletismo 2026

La selección sonorense de atletismo triunfó en el inicio de la Olimpiada Regional en la capital de Baja California, llevándose 25 medallas de oro, plata y bronce

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 11 de marzo, con un total de 25 medallas ganadas (9 oros, 5 platas y 11 bronces), la selección sonorense de atletismo abrió con gran triunfo el poderoso inicio de la Olimpiada Regional 2026; dicha jornada se llevó a cabo en Mexicali, Baja California; los jóvenes llevaron a cabo pruebas de pista, velocidad y competencias de lanzamiento.

Cinco de los nueve primeros lugares fueron pruebas de pista, y una de ellas se obtuvo gracias a la actuación de la cuarteta formada por Adrián Altamirano, Sofía Heras, Juan Ibarra y Jaqueline Ávila, equipo de relevos mixtos 4x400, quienes con su gran esfuerzo y dedicación en esta jornada se llevaron una medalla con un registro de 3:33’41. Así como también, en competencias de lanzamiento cayeron tres del máximo color, una en salto y las restantes en pruebas de velocidad, quedando de la siguiente manera:

  • Fernando Hernández: jabalina Sub 18 con 57.54
  • Alana Armenta: disco S20 con 41.93
  • Érika Mantilla: martillo Sub 18 con 57.64
  • Valeria Uribe (salto): triple Sub 23 con 12.08
  • Rebeca López (Velocidad): 100 metros Sub 18 con 12:38
  • Kristelle Cedano (Velocidad): 100 metros Sub 23 con 12:11
  • Francisco Ávila (Velocidad): 60 metros Sub 16 con 11:23’01
  • Valente Quintero (Velocidad): 800 metros Sub 23 con 1:54’89
Medallas de plata

  • Diego Bleizeffer: jabalina Sub 16 con 40.55
  • Valeria Ocampo: disco Sub 20 con 38.25
  • Juan Macías: bala Sub 23 con 15.71
  • Alejandra Urías: 100 metros Sub 23 con 12:15
  • Odín Ramírez: 80 metros Sub 16 con 9.66

Medallas de bronce

  • Génesis Ballesteros: disco Sub 23 con 38.66
  • Layla Medina: martillo Sub 16 con 43.63
  • Edith Cruz: salto triple Sub 18 con 10.45
  • Karen Leyva: 600 metros Sub 16 con 1:43’27
  • Christian Rojo: 600 metros Sub 16 con 1:27’30
  • Agustín Valenzuela: 800 metros Sub 17 con 1:57’77

Evelyn Monge, Priscila Ibarra, Monserrat Camarena, Dilean Flore y Edgar Ramos también subieron al tercer escalón del podio; la Olimpiada Regional de Atletismo 2026 continuará este jueves 12 de marzo con sus actividades, siendo su segunda jornada, también en la capital bajacaliforniana, dando inicio a las 7:00 de la mañana en la pista y campo de la ciudad.  

Fuente: Tribuna del Yaqui 

