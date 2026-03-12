¡Sonora triunfa! 25 medallas ganadas en inicio de Olimpiada Regional de Atletismo 2026

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 11 de marzo, con un total de 25 medallas ganadas (9 oros, 5 platas y 11 bronces), la selección sonorense de atletismo abrió con gran triunfo el poderoso inicio de la Olimpiada Regional 2026; dicha jornada se llevó a cabo en Mexicali, Baja California; los jóvenes llevaron a cabo pruebas de pista, velocidad y competencias de lanzamiento.

Cinco de los nueve primeros lugares fueron pruebas de pista, y una de ellas se obtuvo gracias a la actuación de la cuarteta formada por Adrián Altamirano, Sofía Heras, Juan Ibarra y Jaqueline Ávila, equipo de relevos mixtos 4x400, quienes con su gran esfuerzo y dedicación en esta jornada se llevaron una medalla con un registro de 3:33’41. Así como también, en competencias de lanzamiento cayeron tres del máximo color, una en salto y las restantes en pruebas de velocidad, quedando de la siguiente manera:

Fernando Hernández: jabalina Sub 18 con 57.54

Alana Armenta: disco S20 con 41.93

Érika Mantilla: martillo Sub 18 con 57.64

Valeria Uribe (salto): triple Sub 23 con 12.08

Rebeca López (Velocidad): 100 metros Sub 18 con 12:38

Kristelle Cedano (Velocidad): 100 metros Sub 23 con 12:11

Francisco Ávila (Velocidad): 60 metros Sub 16 con 11:23’01

Valente Quintero (Velocidad): 800 metros Sub 23 con 1:54’89

Medallas de plata

Diego Bleizeffer: jabalina Sub 16 con 40.55

Valeria Ocampo: disco Sub 20 con 38.25

Juan Macías: bala Sub 23 con 15.71

Alejandra Urías: 100 metros Sub 23 con 12:15

Odín Ramírez: 80 metros Sub 16 con 9.66

Medallas de bronce

Génesis Ballesteros: disco Sub 23 con 38.66

Layla Medina: martillo Sub 16 con 43.63

Edith Cruz: salto triple Sub 18 con 10.45

Karen Leyva: 600 metros Sub 16 con 1:43’27

Christian Rojo: 600 metros Sub 16 con 1:27’30

Agustín Valenzuela: 800 metros Sub 17 con 1:57’77

Evelyn Monge, Priscila Ibarra, Monserrat Camarena, Dilean Flore y Edgar Ramos también subieron al tercer escalón del podio; la Olimpiada Regional de Atletismo 2026 continuará este jueves 12 de marzo con sus actividades, siendo su segunda jornada, también en la capital bajacaliforniana, dando inicio a las 7:00 de la mañana en la pista y campo de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui