VIDEOS: ¡Todo listo! Comienzan los ensayos para La Cura Fest de Carín León

Hermosillo, Sonora.- Los influencers El Larry y El Chatz compartieron un video en sus redes sociales mostrando el lugar de los ensayos para La Cura Fest de Carín León, que se llevará a cabo este fin de semana en la Expo Gan Sonora. En el video, se puede ver a Carín León de paso y sonriente, mientras los creadores de contenido aseguran que "Ya empezó La Cura Fest" y "Esto es el 1 por ciento de lo que va a pasar".

Esta publicación ha generado mucha expectativa entre los fans, ya que se espera un festival épico en Hermosillo, Sonora, los días 14 y 15 de marzo. La Cura Fest es un festival histórico, ya que por primera vez es organizado por un artista sonorense, y cuenta con un cartel impresionante que incluye a artistas como Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl, Grupo Frontera, Midland, Palomazo Norteño, Jumbo, Kakalo, Honorables y Temporal, entre otros.

Aunque los boletos para la primera fecha ya se agotaron, aún quedan pocos disponibles para el día domingo. No te pierdas esta oportunidad de vivir un fin de semana de música y diversión en el desierto sonorense. ¡La Cura Fest promete ser un evento único!

Los asistentes a La Cura Fest podrán disfrutar de más de 10 horas de música en vivo, así como zonas de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica y diferentes puntos con venta de comida.

Fuente: Tribuna del Yaqui