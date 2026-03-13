Clima esta noche de viernes en Sonora: Continuará la entidad sin lluvias y con noches frescas

Hermosillo, Sonora.- Las condiciones del tiempo en México muestran un panorama variado durante las próximas horas, con lluvias intensas en el sureste del país y ambiente seco en el noroeste. Diversos sistemas atmosféricos continúan influyendo en el territorio nacional, lo que generará contrastes importantes entre regiones durante la noche de este viernes 13 de marzo y la madrugada del sábado 14 de marzo.

En el caso de Sonora, el pronóstico indica un periodo nocturno mayormente estable, sin presencia de lluvias, aunque con variaciones térmicas que se harán notar entre la noche y el amanecer.

Sin lluvias en Sonora

Durante la noche de este viernes y las primeras horas del sábado, Sonora mantendrá condiciones de tiempo estable. Los sistemas que actualmente generan lluvias en México se concentran en el centro, sur y sureste del país, por lo que el estado permanecerá con ambiente seco. Se prevé cielo despejado a parcialmente nublado en gran parte del territorio sonorense. Estas condiciones permitirán que el calor acumulado durante el día se disipe con rapidez, lo que provocará un descenso gradual en las temperaturas durante la madrugada.

En zonas serranas del estado el ambiente será más frío, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre 0 y 5 grados Celsius durante la mañana del sábado. En áreas urbanas y valles, el ambiente será fresco al amanecer. En cuanto al viento, se espera circulación moderada de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar 30 a 50 kilómetros por hora en algunas regiones abiertas del estado.

Día caluroso en Sonora

Aunque la madrugada será fresca en varias zonas, la temperatura aumentará de forma significativa durante el día. Para la tarde del sábado 14 de marzo se pronostican temperaturas máximas entre 35 y 40 grados Celsius en Sonora.

Estas condiciones mantendrán un ambiente caluroso en gran parte del estado, principalmente en el centro y sur del territorio. El contraste entre mañanas frescas y tardes muy cálidas continuará siendo característico del clima en el noroeste del país durante los próximos días.

Lluvias en el sureste de México

Mientras tanto, en el resto del país el frente frío número 40 se mantiene durante esta noche como sistema estacionario sobre la península de Yucatán. Este fenómeno meteorológico generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias fuertes en Tabasco. Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, incremento en niveles de ríos e inundaciones en zonas vulnerables.

La masa de aire polar que impulsó a este frente comienza a modificar sus características térmicas. Sin embargo, todavía provocará viento del norte con velocidades de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec. Estas condiciones disminuirán gradualmente hacia el final del periodo de pronóstico.

Lluvias en el centro y occidente

Otros sistemas atmosféricos también influirán en el clima nacional. Canales de baja presión ubicados sobre el occidente, centro y sureste del país, en combinación con humedad procedente del océano Pacífico y condiciones de inestabilidad en la atmósfera, favorecerán lluvias en diversas entidades. Se esperan chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de lluvias fuertes en Morelos.

Asimismo, se pronostican lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas regiones.

Pronóstico de lluvias para el sábado

Para el sábado se prevé el siguiente comportamiento de las lluvias en el país:

Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros: Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Vientos fuertes en el norte del país

Durante la tarde del sábado, una línea seca se establecerá sobre el norte de México. Este sistema generará condiciones ventosas en varias entidades. Se pronostica viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua, con posibilidad de tolvaneras.

También se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, mientras que en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se presentará viento del sur con rachas dentro del mismo rango. En Sonora, como ya se mencionó, las rachas podrían alcanzar 30 a 50 kilómetros por hora.

Persisten altas temperaturas

Finalmente, continuará la onda de calor en varios estados del país. Las temperaturas más altas se registrarán en Michoacán y Guerrero, donde podrían alcanzarse valores entre 40 y 45 grados Celsius.

Asimismo, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En resumen, el clima durante la noche y la madrugada mostrará un país dividido entre lluvias intensas en el sureste y condiciones secas en el noroeste, donde Sonora tendrá una noche tranquila, madrugada fresca y un sábado con temperaturas nuevamente elevadas.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



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Fuente: Tribuna de Yaqui y SMN