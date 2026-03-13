Clima HOY en Hermosillo VIERNES 13 de marzo: Alertan calor de hasta 34°C

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este viernes 13 de marzo de 2026, conviene revisar el pronóstico del clima y el tiempo en la ciudad de Hermosillo. Aunque la jornada comenzará con temperaturas frescas, el ambiente en la capital de Sonora cambiará rápidamente hacia condiciones más cálidas al mediodía, con radiación solar elevada y cielo completamente despejado. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Hermosillo HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal meteorológico Meteored.mx, la mañana iniciará con cielo despejado y ambiente fresco.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, alrededor de las 05:00 y 06:00 horas, la temperatura se ubicará entre 16 y 17°C, con sensación térmica similar. El viento soplará desde el noreste con intensidad ligera, entre 8 y 16 kilómetros por hora. A medida que avance la mañana, el cielo continuará soleado. Hacia las 08:00 horas el termómetro subirá a 18°C, mientras el viento del noreste alcanzará velocidades de 11 a 22 kilómetros por hora.

Cerca de las 11:00 horas el ambiente comenzará a calentarse con rapidez. La temperatura llegará a 29°C. En este periodo el índice de radiación ultravioleta (UV) alcanzará nivel 6, considerado alto, por lo que se recomienda protección solar. El calor se intensificará durante la tarde. El pronóstico indica que alrededor de las 14:00 horas se alcanzará la temperatura máxima del día con 34°C, aunque la sensación térmica será cercana a 32°C.

En ese momento predominará el cielo completamente soleado. El viento cambiará de dirección hacia el suroeste y se moverá entre nueve y 26 kilómetros por hora, lo que podría generar rachas moderadas. Hacia las 17:00 horas el ambiente seguirá cálido, con 34°C de temperatura y sensación térmica de 31°C. El viento soplará desde el oeste con velocidades de 11 a 27 kilómetros por hora, mientras la radiación solar comenzará a disminuir conforme avance la tarde.

Durante la noche el clima se volverá más templado en la capital sonorense. Para las 20:00 horas se espera cielo despejado y una temperatura cercana a 28 grados, con sensación térmica de 27°C. El viento continuará desde el oeste con velocidades de 13 a 26 kilómetros por hora.

Más tarde, alrededor de las 23:00 horas, el termómetro descenderá hasta 23°C, aunque la sensación térmica podría mantenerse cerca de 25°C. En ese momento el viento cambiará de dirección hacia el sur con intensidad ligera de 2 a 10 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui